Senar discute inovações tecnológicas na pecuária de corte

Brasília (25/11/2021) – O Comitê Gestor de Educação a Distância do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) se reuniu em uma videoconferência, na quinta (25), para compartilhar os resultados das ações em 2021, soluções tecnológicas de EaD e o desempenho dessa modalidade de ensino na pandemia.

A diretora de Educação Profissional e Promoção Social do Senar, Janete Almeida, ressaltou que o comitê tem por objetivo apresentar um leque de soluções educacionais e que a instituição está atenta às novas tecnologias.

“Percebemos que essas ações são factíveis e podem ser aplicadas de modo adaptado ao público atendido pela instituição. Por isso, Senar já vem incorporando algumas soluções inovadoras para a formação profissional rural”.

Desde 2010, o Senar já registra mais de 1,2 milhão de matrículas nos cursos de educação a distância (ead.senar.org.br)

A evolução tecnológica acelerada pela necessidade do distanciamento social imposto pela pandemia permitiu que as pessoas estivessem mais abertas a aprender de modo virtual, avaliou a coordenadora do Núcleo de Educação a Distância do Senar, Ana Ângela Sousa que apresentou os dados gerais de 2021.

“São mais de 190 mil matriculas em 83 treinamentos ofertados ao público geral e outros três cursos de formação de agentes. Neste ano, lançamos os minicursos com conteúdos de até 3 horas de duração. Até o momento são 14 minicursos com quase 22 mil matrículas”.

Sobre as cartilhas virtuais, a coordenadora lembrou que, em 2021, foram lançadas 13 publicações e outras oito serão lançadas até o final do ano. “No portal Coleção Senar foram quase 584 mil downloads de cartilhas. Os 141 vídeos registraram mais de 12 mil visualizações. Já o no aplicativo foram 41.696 downloads”.

Ana ainda apresentou o resultado da pesquisa realizada com as 27 Administrações Regionais do Senar com o intuito de orientar o desenvolvimento e oferta de novas soluções educacionais digitais.

Na reunião, a coordenadora de produção e distribuição de materiais do Senar, Fabíola Bomtempo, compartilhou a experiência do desenvolvimento do aplicativo Senar RA, que apresenta 5 objetos de realidade aumentada na cartilha de boas práticas na fabricação de alimentos.

Os resultados dos cursos piloto de whatsapp de Gestão da Atividade Agropecuária: Custos de Produção e Organização da propriedade rural: conceitos básicos foram apresentados pela assessora técnica do Senar, Larissa Arêa.

Durante a reunião, a gerente de Educação Formal do Senar Goiás, Mara Lima, explicou como foi desenvolvido o curso Senar English Farm, uma capacitação inédita em inglês voltada especificamente para o agronegócio.

O comitê gestor de EaD do Senar é formado pelas diretorias da instituição, Faculdade CNA e representantes das Administrações Regionais do Senar no estados da Bahia, Goiás, Santa Catarina e Paraíba.

