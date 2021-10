Senar discute produção em sistemas fertirrigados

O Sistema Faepa Senar-PB participou de reunião nesta quinta-feira (21), na Secretária de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca do Estado (Sedap), na qual foi debatida a execução local do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA).

O assessor-técnico do Senar, Domingos Lélis, representou o presidente do Sistema, Mário Borba, no encontro. Ele defendeu a definição objetiva de novos passos no que diz respeito a execução do plano.

“Nesta reunião houve uma nova apresentação do plano, que estabelece um mapa de ações para o período 2017-2026. Como representante do produtor rural, o que o nosso Sistema reivindicou foi a instalação de um grupo de trabalho que possa propor e executar ações práticas que contribuam para a implantação do programa”, explicou.

Domingos Lelis

Além da Faepa, do Senar-PB e da Sedap, também participaram da reunião representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento na Paraíba. Entre eles, os técnicos responsáveis pelo Serviço de Saúde Animal do Mapa.

O titular da Sedap, o secretário Efraim Morais, disse que a pasta está à disposição da equipe para o que for preciso. “Temos um grupo técnico bem constituído, já apresentamos as demandas ao governo, que respondeu com uma carta de compromissos e agora já estamos nos organizando para implantação do programa”, afirmou durante a reunião.

Esse foi o primeiro encontro do Comitê Gestor do Plano Estratégico do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa. Uma nova reunião está prevista para o próximo dia 10, quando deverá ser debatida a campanha de vacinação contra a doença.

Assessoria de Comunicação Sistema Faepa/Senar-PB

(83) 3048-6050 / (83) 3048-6073

facebook.com/faepasenarpb

instagram.com/faepasenarpb

twitter.com/faepasenarpb

youtube.com/faepasenarpb

senarpb.com.br