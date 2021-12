Senar discute técnicas de produção na apicultura e mercado do mel brasileiro

Brasília (02/12/2021) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) promoveu, na quinta (2), a live “Apicultura: discussões técnicas e mercado do mel brasileiro”.

O encontro foi moderado pelo assessor técnico do Senar, Vilton Júnior, e teve como debatedores a diretora executiva da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas (Abelha), Ana Assad; do professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e CEO da Baldoni, Daniel Cavalcante; e do apicultor e presidente da Cooperativa Apícola do Pampa Gaúcho (Cooapampa), Aldo Machado.

“A apicultura representa um segmento pujante e a palavra de ordem é produtividade. Temos um mercado enorme para buscar, acessar e alavancar a atividade no Brasil, beneficiando pequenos, médios e grandes apicultores”, afirmou o assessor técnico do Senar.

Ana Assad apresentou o tema “Apicultura: uma panorâmica sobre técnicas de produção e mercado do mel no Brasil”. Ela abordou pontos como polinização, espécies de abelhas e culturas dependentes de polinizadores, além de trazer números da atividade no Brasil, fatores que afetam os polinizadores e o que pode ser feito para conservar as abelhas.

O apicultor em São Gabriel (RS) e presidente da Cooapampa falou sobre técnicas de produção e destacou uma prática em crescimento no Rio Grande do Sul: a produção de mel em lavouras de soja. Aldo Machado também alertou para as consequências de uma possível reintrodução das abelhas europeias no Brasil.

O potencial e as oportunidades do mercado do mel foram analisadas pelo CEO da Baldoni. Daniel Cavalcante destacou números da produção mundial de mel, mercado brasileiro vs. consumo per capita mundial e comportamento mercadológico. Ele também apontou perspectivas e propostas para o aumento do consumo per capita e da produtividade.

“Precisamos fortalecer as associações e investir em treinamento, informação e planejamento estratégico, assim como profissionalizar a apicultura base. Temos condições de dobrar a produtividade em curto prazo”, disse.

Faça download gratuitamente das duas cartilhas do Senar sobre o tema aqui.

