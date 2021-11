Senar e Receita Federal lançam vídeos sobre eSocial e EFD-Reinf

Cepea, 17/11/2021 – Após cinco semanas em forte alta, os preços dos etanóis hidratado e anidro caíram nos últimos dias. Entre 8 e 12 de novembro, o Indicador CEPEA/ESALQ do etanol hidratado fechou em R$ 3,8099/litro, queda de 2,1% frente ao da semana anterior. No caso do anidro, o Indicador CEPEA/ESALQ fechou a R$ 4,4299/litro, retração de 2,32%. Segundo colaboradores do Cepea, os recuos estiveram atrelados à baixa liquidez no spot paulista, principalmente porque muitos compradores se afastaram das aquisições – distribuidoras apenas retiraram nas usinas o produto que já havia sido comprado anteriormente. Mesmo com as atividades de moagem da safra 2021/22 finalizadas em um número bastante expressivo de unidades do estado de São Paulo e também do Centro-Sul, incertezas quanto aos reflexos das condições climáticas ainda influenciam o planejamento da próxima temporada. Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)