Senar e Sebrae discutem parceria para realização de cursos de empreendedorismo

Iniciaram segunda-feira (19) as aulas da primeira turma da Escola Indústria do Senar de Chocolate em Altamira (PA). As aulas serão ministradas até dia 29 de janeiro pelos instrutores do Senar, Francisco Adailton da Silva, José Janilson do Socorro e Luiz Carlos Piacentini, com a coordenação de Luciano Murakami.

A Escola Indústria Senar de Chocolate é um projeto do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Pará (Senar), desenvolvido em parceria com a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac) e o Governo do Estado do Pará, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) e do Fundo de Desenvolvimento da Cacauicultura do Pará (Funcacau).

Além de fomentar a geração de emprego e renda na região, a parceria visa alavancar a verticalização da cadeia produtiva de cacau, ampliando seus benefícios socioeconômicos, através da geração de conhecimento agregando valor ao cultivo do fruto no Pará.