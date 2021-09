Senar lança cartilha virtual gratuita com foco na qualidade do leite

O pecuarista de corte Adrião Rodrigues Lima Neto é um dos primeiros produtores atendidos pelo Projeto FIP Paisagens Rurais a investir no melhoramento genético. No final de setembro, 36 vacas vão receber a transferência de embriões na Fazenda Córrego Fundo Moreira, no município de Campina Verde. O acesso à fertilização in vitro (FIV) foi possível graças à parceria do Sistema FAEMG/SENAR/INAES com o SEBRAE, que permite que o produtor pague apenas 20% do valor do investimento.

Técnico Tarcisio e o produtor Adrião

O programa Sebraetec foi uma indicação do técnico de campo Tarcisio Tomás Cabral de Sousa. “Vi que a propriedade dele atendia ao check-list do programa do Sebrae e ele aceitou participar. O uso da biotecnologia vai aumentar a produtividade do gado e avançar no melhoramento genético do produtor. Nesta parceria, essa tecnologia tornou-se muito barata e pode ser utilizada na atividade leiteira ou de gado de corte”, explicou.

Para participar, o produtor contratou um veterinário para fazer a avaliação dos animais. E também encaminhou a documentação confirmando o atendimento aos pré-requisitos do programa, que incluem aspectos como instalações, pastagem adequada, score corporal mínimo dos animais, entre outros. Ele investiu em 18 embriões de Nelore Puro de Origem, sendo que é preciso duas vacas receptoras para cada um.

“Desde que comecei a criação de Nelore, há quatro anos, tenho a preocupação de melhorar o meu gado geneticamente. Com esta oportunidade para os pequenos e médios produtores, tenho a expectativa de andar mais rápido. Se fosse para eu pagar o valor global, hoje eu não teria condições de fazer. Teria que esperar uns cinco anos. Eu entrei com apenas 20% do valor, isso é uma benção”, comentou Adrião Neto.

O Projeto FIP Paisagens Rurais também está proporcionando a recuperação de dez alqueires de pastagem, entre outras melhorias na fazenda. “O Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) vem trabalhando as questões de recuperação de pastagens e de gestão da propriedade. Essa parceria com o Sebrae de FIV e IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) vem para complementar o ATeG, trabalhando essa parte de melhoramento da genética”, afirmou o coordenador do Projeto FIP Paisagens Rurais e analista técnico do SENAR MINAS, Ricardo Tuller.

Equipe do projeto, com o técnico Tarcísio, o supervisor Cristiano Ramos e o coordenador Ricardo Tuller, em visita à propriedade

“É importante ver que as parcerias firmadas pelo Sistema estão auxiliando o produtor rural no aperfeiçoamento do seu gado, como é o caso do Sebraetec. É uma oportunidade para quem quer investir em melhoramento genético, com custo acessível”, afirmou o gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, Caio Oliveira.

O Projeto Gestão Integrada da Paisagem no Bioma Cerrado – FIP Paisagens Rurais é financiado com recursos do Programa de Investimento Florestal, através do Banco Mundial. A coordenação é do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, do MAPA, com parceria da Agência de Cooperação Técnica Alemã (GIZ), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e do MCTIC, por meio do Inpe e da Embrapa.