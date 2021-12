Senar lança cursos de drones e inseminação artificial

Brasília (02/12/2021) – O vice-presidente de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Gedeão Silveira, recebeu uma delegação do Ministério da Agricultura e Alimentação da Alemanha (BMEL), na quarta (1º), na sede da entidade, em Brasília.

Durante a visita, Gedeão destacou o papel do Sistema CNA em representar os interesses dos produtores rurais brasileiros e a importância do setor para a economia do país. Erik Schneider, chefe da delegação alemã, falou da possibilidade de aumentar a cooperação entre os dois países na agenda de agricultura e sustentabilidade.

Na reunião, a delegação alemã também apresentou o Diálogo Agropolítico Brasil Alemanha (APD), uma iniciativa conjunta entre os Ministérios da Agricultura dos dois países.

O APD é uma plataforma com participação de representantes governamentais e atores relevantes do agro, da sociedade civil e da academia do Brasil e da Alemanha. Os eixos prioritários do diálogo são as cadeias de valor da agropecuária, financiamento rural e bioeconomia.

Participaram do encontro representando a diretora de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, a coordenadora de Inteligência Comercial, Sueme Mori, e o coordenador de Sustentabilidade, Nelson Ananias.

Pela comitiva alemã, além de Erik Schneider, integraram a delegação o adido de agricultura da embaixada da Alemanha, Ansgar Aschfalk, o coordenador de projetos internacionais do BMEL, Andreas Gramzow, o gerente de projetos internacionais do BMEL, Sabeth Bayer, o líder do time do APD, Ingo Melchers, o gerente de projetos do APD, Carlos Alberto dos Santos, a gerente de projetos do IAK, Katrin Dalitz, o gerente geral da IAK, Dieter Kuenstling, e o sucessor do adido agrícola da Embaixada alemã, Ansgar Aschfalk.

