Senar lança minicursos para ensinar técnicas de prevenção ao fogo

Faltam menos de 30 dias para produzir, veicular e inscrever uma reportagem que pode ganhar um carro zerinho da Saga Nissan, no Prêmio Faeg/Senar de Jornalismo – 2021. O tema principal é “O FUTURO DA AGROPECUÁRIA E SEUS DESAFIOS”.

Veja algumas sugestões de abordagens

-A relação entre o desenvolvimento agropecuário com produção sustentável e/ou seus impactos na qualidade de vida da sociedade;

-A importância e os cuidados do uso de defensivos agrícolas no processo de produção e soluções para o uso responsável nas lavouras;

-Boas iniciativas de qualificação profissional e assistência técnica no campo;

-Inovação e tecnologia no campo: conexão, digitalização, engenharia de plantas e melhoramento de animais;

-Agro, balança comercial e geração de renda: Brasil na liderança do abastecimento de mercados globais. Segurança alimentar, sanidade e meio ambiente. Goiás como polo na produção de alimentos e geração de empregos;

-Desafios na comunicação do agro, compatível com desenvolvimento do setor: combate à desinformação e posicionamento nas redes sociais (transparência e combate às fake news);

-Presença dos Jovens no Agro: sucessão, desafios, gestão e inovação;

O prêmio master, o carro zero, vai para um dos vencedores em primeiro lugar das categorias: Jornalismo escrito, Telejornalismo ou Radiojornalismo. Três chaves estarão disponíveis e serão sorteadas. Quem tirar a que liga o motor, leva o veículo 0km da Saga Nissan. Mas tem prêmio em dinheiro também e aí não precisa de sorte para ganhar. É só produzir o melhor material de cada modalidade.

Na categoria especial “Defensores do Agro”, referida no item 3 do edital, será premiado apenas o primeiro colocado, que receberá prêmio em dinheiro, no valor de R$ 1.500,00 (mil reais), certificado e troféu, não tendo direito à participação no sorteio do veículo zero quilômetro.

Clique aqui para acessar o edital. As inscrições e o envio de material devem ser feitos até 30 de setembro pelo seguinte endereço: https://bit.ly/premioFaegSenar_jornalismo

A cerimônia de premiação será no dia 19 de novembro.

Comunicação Sistema Faeg/Senar