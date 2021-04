Senar lança série de vídeos sobre mecanização agrícola

O Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), a Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e a Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) realizaram sexta-feira (16) a reunião do Conselho Estadual do Agronegócio (Consagro/Pa). Na pauta do evento, que teve transmissão online, constou a apresentação do Propará e do Centro Integrado de Produção feita pelo presidente da Faepa, Carlos Xavier. Também ocorreu a instalação e a reestruturação das Câmaras Setoriais e Temáticas e as posses dos respectivos presidentes.

A reunião aconteceu no auditório do Ed. Palácio da Agricultura com transmissão online e também em formato presencial, mas com um número limitado de participantes, divididos entre duas salas em respeito à obrigatoriedade do distanciamento social para se evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Alfredo Verdelho, abriu o encontro, por ser também o presidente do Conselho Estadual do Agronegócio. Além de dar as boas-vindas a todos os participantes, ele ressaltou a importância da parceria entre os setores público e privado. O secretário esteve acompanhado da equipe de técnicos da secretaria, além do secretário-adjunto, Lucas Vieira. Verdelho fez um apanhado das ações que estão sendo postas em práticas pela secretaria para fomentar o setor produtivo.

Entre as atividades enumeradas pelo titular da Sedap, destaque para as ações que ocorrem através do programa Território Sustentável, que oferece incentivo técnico e fomento aos produtores rurais, paralelamente à regularização documental e ao acesso a novos mercados e o Fundo Amazônia Oriental, destinado à captação de recursos para os projetos do plano de governo. O programa integra o Plano Estadual Amazônia Agora, do Governo do Pará.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa), Carlos Xavier, representou o Fórum das Entidades Empresariais do estado Pará. Em sua apresentação sobre o Propará, Xavier destacou a necessidade de medidas que analisem a área a ser utilizada na produção da atividade econômica do Estado. “Temos 43 milhões e meio de hectares, o que equivale ao tamanho de São Paulo e do Paraná juntos. Então possuímos o maior ativo natural do mundo”, relatou.

Sobre a destinação de hectares para cada produção, Xavier disse que a prospecção é de que exista a produção de 48 milhões de cabeças de gado, e que a projeção é de que haverá três cabeças de gado para cada hectare. “Em relação aos grãos estima-se que sejam destinados 11 milhões de hectares, 2 milhões para o cultivo de cacau e mais 2 milhões de hectares para o cultivo de cana de açúcar. Assim como áreas de produção para atender as cadeias da mandioca, citricultura, piscicultura, irrigação, avicultura dentre outros”, quantificou o presidente da Faepa, Carlos Xavier.

Na ocasião, o presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa), Bruno Kono, destacou a importância da iniciativa do Governo do Estado em proporcionar segurança jurídica para a questão da regularização fundiária do Estado. “Essas iniciativas permitem as parcerias entre o setor produtivo e os órgãos afins, o que viabiliza mais investimentos de reestruturação na linha de interação. Destaco também que estamos planejando uma parceria entre o Sistema Faepa/Senar e a Ufra com o intuito de proporcionar o treinamento de produtores rurais para que possam contribuir com o processo de regularização fundiária”, informou Kono.

Vice-presidente da Faepa foi empossado no Consagro

Empossado como um dos presidentes para contribuir com as ações das Câmaras Setoriais e Temáticas, o vice-presidente da Faepa, Fernão Villela Zancaner, disse que “o mais importante dessa iniciativa é agregar as potencialidades que o Estado possui. Temos que trabalhar para desenvolver as cadeias produtivas, por isso a necessidade de alinhar os contextos para conseguir dar celeridade ao desenvolvimento o Estado”, destacou Zancaner.

O evento online contou ainda com a participação diretores, técnicos e coordenadores dos 10 núcleos Regionais do Sistema Faepa/Senar. Além da Sedap, pelo governo do estado, participaram representantes da Semas, Ideflor-Bio, Emater, Adepará. A reunião contou, também, com a participação de parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado (Alepa), como os deputados Antônio Tonheiro e Nilse Pinheiro, além de outros representantes do setor produtivo privado. O Conselho do Agronegócio é composto membros do poder público estadual e da sociedade civil organizada.