SENAR MINAS criará cursos com temática de energia solar

Médicos veterinários de 17 municípios do Estado estão passando por um treinamento técnico-administrativo online ministrado pela Coordenadoria de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal (Cispoa), do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT). A capacitação começou no dia 11 de junho e vai até o dia 18.

O curso direcionado aos veterinários responsáveis pelo Serviços de Inspeção Sanitária Municipal (SIM) tem como objetivo nivelar os procedimentos na área de inspeção sanitária de produtos de origem animal, auxiliando no processo de adesão do SIM ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte (Susaf/MT).

Nesta etapa estão se qualificando profissionais dos municípios de Sorriso, Campo Verde, Juscimeira, Várzea Grande, Cuiabá, Alto Araguaia, Diamantino, Sinop, Tangará da Serra, Juara, Novo Horizonte do Norte, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Guarantã do Norte, Rosário Oeste, Nova Mutum e Paranaíta.

De acordo com o diretor técnico do Indea, Renan Tomazele, as vantagens são para todos. “Ganham as pequenas empresas que futuramente poderão vender os produtos em Mato Grosso, bem como, toda a população que obterá acesso a novos produtos produzidos e comercializados de forma regular”, destaca.

Nova turma

Os interessados em se inscrever no curso podem obter mais informações por meio do email: cispoa@indea.mt.gov.br.