SENAR MINAS lança curso de Criação e Manejo de Caprinos de Corte

Tecnologia para engenheiros atuantes no agronegócio será o tema da próxima Live do “AgriHub Pró” que vai acontecer no dia 19 de julho (segunda-feira), às 19h de MT e 20h de SP. A iniciativa é do Instituto AgriHub e tem como parceiro o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (CREA-MT). Os profissionais interessados devem fazer a inscrição para receber o link de acesso clicando aqui: https://agrihub.com.br/livecrea.

Entre os assuntos que serão abordados estão as tecnologias e ferramentas digitais que podem auxiliar nos desafios da profissão dos engenheiros, em especial engenheiros agrônomos, ambientais, agrícolas, florestais e mecânicos.

Para enriquecer o debate já confirmaram presença o presidente do CREA-MT, Juares Silveira Samaniego, e os engenheiros agrônomos: Mauricio Nicocelli Neto, especialista em agricultura digital, e Otávio Celidonio, diretor-executivo do Instituto AgriHub.

A ideia é dar “start” na difusão de tecnologias e ferramentas que aumentem a produtividade e o engajamento dos profissionais de engenharia com os seus clientes, no caso o produtor rural. O objetivo é facilitar o melhor gerenciamento de dados e ações que auxiliam no processo de tomada de decisão reduzindo o tempo e os custos nas tomadas de decisões destes profissionais.

“O engenheiro tem o papel de ponte, então é importante adequar o nível de maturidade da solução tecnológica que ele vai indicar para o produtor, aumentando assim a chance de uma melhor aderência tecnológica”, esclareceu Wilton Maciel, responsável pela rede de profissionais do agro AgriHub PRÓ.

Com esta iniciativa, o Instituto AgriHub pretende proporcionar aos profissionais uma plataforma de treinamento com metodologias de análise de processo dentro da propriedade rural, nível de maturidade do produtor e das soluções tecnológicas oferecidas pelas empresas.

“Queremos fazer uma conexão entre os engenheiros e a empresa que oferta as soluções, que posteriormente serão difundidas com seu cliente, o produtor rural”, explicou Wilton Maciel.

O presidente do CREA-MT, Juares Samaniego, disse que a parceria com o Instituto AgriHub abre um leque de oportunidades para os profissionais da engenharia. “A capacitação que o Instituto AgriHub está oferecendo em parceria com o CREA-MT abre espaço para esse profissional no mercado de trabalho e vai capacitá-los para prestar um serviço de qualidade ao produtor rural e às pessoas que buscam esse profissional no mercado”, apontou Samaniego.

Juares reforçou ainda que a iniciativa do Instituto, além de aprimorar o conhecimento, leva informações relevantes aos que ainda não tem. “Será importante o engajamento dos profissionais que atuam na área do agronegócio, principalmente os engenheiros agrônomos, ambientais, agrícolas, florestais e mecânicos”, avaliou.

Pesquisa – Para conhecer o público interessado, após a inscrição no evento e durante a live, os profissionais terão acesso a um link para responder uma pesquisa sobre a sua atuação profissional. A ideia do questionário é conhecer o perfil dos profissionais e as diferentes realidades tecnológicas enfrentadas em cada região de Mato Grosso.

“O objetivo é ajudá-los a prestar o melhor serviço levando soluções assertivas ao produtor rural”, concluiu Wilton Maciel.

Serviço:

O que: Live “Tecnologia para engenheiros atuantes no agronegócio”

Quando: 19 de julho (segunda-feira)

Horário: 19h (horário de MT) – 20h (horário de Brasília)

Link de inscrição: https://agrihub.com.br/livecrea

Convidados: Presidente do CREA-MT, Juares Silveira Samaniego, e os engenheiros agrônomos: Mauricio Nicocelli Neto, especialista em agricultura digital, e Otávio Celidonio, diretor-executivo do Instituto AgriHub.