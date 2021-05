SENAR MINAS lança cursos de Agricultura de Carbono Neutro

Brasília (28/05/2021) – O Sistema CNA/Senar, a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as entidades do Instituto Pensar Agro (IPA) lançam na próxima terça (1º), em Luziânia, o Agro Fraterno, iniciativa que vai levar alimentos às famílias carentes em todo o país afetadas pela pandemia.

O evento será realizado de forma presencial e virtual, a partir das 9h30, na Caprul (Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais de Luziânia) e contará com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina; do ministro da Cidadania, João Roma; do presidente da CNA, João Martins; do presidente da OCB, Márcio Lopes; do presidente do IPA, Nilson Leitão; do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, deputado federal José Mário Schreiner, representando a Frente Parlamentar da Agropecuária; do governador de Goiás, Ronaldo Caiado; do prefeito de Luziânia, Diego Sorgatto; de autoridades e de representantes de federações e de sindicatos rurais.

O Agro Fraterno é um movimento idealizado pela ministra Tereza Cristina e liderado pelo Sistema CNA/Senar, pela OCB e pelas entidades do IPA que se reuniram em uma corrente solidária para ajudar as famílias mais necessitadas atingidas pela grave crise gerada pela pandemia da Covid

Também na terça será lançado o site do Agro Fraterno (www.agrofraterno.com.br) onde as doações realizadas pelos produtores, empresas e entidades do setor poderão ser registradas.

Serviço

O que: Lançamento do Agro Fraterno

Quando: 1º de junho (terça-feira)

Onde: Caprul (Central de Associações de Pequenos Produtores Rurais de Luziânia), Rodovia Galdino Borges KM 03 Fazenda Contendas

Horário: 9h30

Transmissão ao vivo:

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte