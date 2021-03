Senar/MS auxilia produtora a gerenciar propriedade e estabelecer novos objetivos na apicultura

Com suporte técnico, Rosana superou percalços e aumentou produção de mel em Selvíria.

Diante de alguns percalços encontrados na atividade de apicultura, a produtora rural Rosana Cruz, de Selvíria, encontrou respostas junto à Assistência Técnica e Gerencial do Senar/MS. Com o suporte no gerenciamento e planejamento de ações, ela superou desafios e passou a produzir mais mel, com menos colmeias. Esse é o case de sucesso do #TransformandoVidas desta semana.

“Eu conheço o Senar há muito tempo, através do Sindicato Rural, e já havia feito vários cursos. Decidi procurar a Assistência Técnica para melhorar a produção de mel. Foi tudo muito bom, porque a gente já tinha feito cursos, mas com a assistência a gente aprendeu a dividir as coisas, aprendi a somar o que compra, o que gasta, tudo com auxílio do técnico. Quando aprendemos como se faz as coisas, dá para ter um controle maior de tudo, na vida e nos negócios”, lembra a produtora, que atua na apicultura desde 2015.

Ao longo da atividade, ela encontrou alguns desafios e teve de fazer um replanejamento de suas ações. “Por exemplo, enfrentamos seguidos ataques de tatu canastra nas colmeias, que afetaram muito a produção de mel. Na época, eu tinha 25 caixas com enxames. Com o Senar, a partir de 2019, aprendi a gerenciar as crises e reorganizar as metas, com foco na produtividade e sustentabilidade”, detalha.

Hoje, Rosana possui 16 caixas em sua propriedade e tem novos objetivos para seu negócio. “Minha meta é aumentar para 20 caixas em 2021, com a certeza de que é possível produzir mais, com menos”, conta.

