Senar/MS capacita profissionais que lidam com inflamáveis e combustíveis em propriedades rurais

Brasília (12/05/2020) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) realizou, na terça (11), o primeiro webinário em parceria com o Tafe Directors, entidade de educação profissional da Austrália.

Este foi o primeiro de dois encontros virtuais para trocar experiências e boas práticas no desenvolvimento da educação profissional nos dois países, além de promover um espaço para análise e formação de instrutores, sobretudo no ambiente online.

O tema do evento foi “Os desafios e as oportunidades para a educação profissional no ambiente digital”. O debate contou com a participação do diretor de Inovação e Conhecimento do Senar, André Sanches, e do diretor executivo do Tafe Directors, Robertson Graig, além de coordenadores e representantes das equipes pedagógicas estaduais do Senar.

André Sanches falou sobre o impacto da pandemia nas ações do Senar e os principais desafios para as atividades de educação e capacitação profissional rural no Brasil. Segundo ele, a crise sanitária trouxe a necessidade de ajustes em alguns serviços, mas a entidade já vinha investindo no ensino a distância e conseguiu se adaptar rapidamente à nova realidade.

“A pandemia apenas acelerou esse processo. Enfrentamos o desafio da falta de conectividade no Brasil, mas precisamos desenvolver alternativas para ampliar o ensino remoto e levar inovação tecnológica aos nossos produtores. Somos um País essencialmente agropecuário e o Senar é a entidade de formação desse público”, afirmou.

André Sanches

O diretor executivo do Tafe Directors fez uma apresentação sobre como a entidade australiana respondeu à crise provocada pelo coronavírus. Ele contou que foi necessária uma transição para o aprendizado online e o empenho de alunos e professores foi fundamental para o sucesso dessa transição.

“A adaptação foi rápida, mas não está completa. Temos que trabalhar de forma continua para encontrar a melhor maneira de transferir o conteúdo remoto para o online. A necessidade de habilidades presenciais permanece, mas há um aumento no aprendizado híbrido”, disse Graig.

Transformação – A coordenadora de Educação a Distância do Senar, Ana Ângela Souza, e a coordenadora de Educação Formal da entidade, Maria Cristina Ferreira, abordaram o tema “O papel da educação profissional na transformação do setor agrícola”, a partir da experiência de execução do Senar na formação inicial, continuada, técnica e tecnológica no ensino online.

Ana Ângela Souza

Para Ana Ângela, as ferramentas de educação desenvolvidas pelo Senar ficaram ainda mais evidentes com a pandemia. Maria Cristina reforçou a importância de compartilhar experiências de educação profissional perante o desafio atual.

“A pandemia também está sendo uma oportunidade de trabalharmos o ensino a distância e de trazermos um contexto inovador para essa realidade. Educação é transformar momentos em processos contínuos de aprendizagem para todos”, declarou Maria Cristina.

Maria Cristina Ferreira

A programação foi completada por apresentações de duas diretoras do Tafe Directors: Shaunagh Worgan e Rosalie Culnane. Elas abordaram, respectivamente, os assuntos “Transição para o aprendizado online e os desafios em se manter a qualidade” e “Projeto de cursos online, modalidades de ensino e avaliação baseada em competências”.

O tema do próximo webinário, marcado para o dia 18 de maio, será “O alinhamento da oferta de educação profissional, as transformações no setor de fruticultura e o papel dos instrutores na oferta de um ensino de qualidade”.

