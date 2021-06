Senar-MT capacita bombeiro para operar máquinas agrícolas no combate ao fogo

Encerrou no sábado (05.06) a primeira turma de máquinas agrícolas com participação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBM-MT). O curso foi de Operação de Pá carregadeira no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso. No dia 21 deste mês, os militares realizarão o treinamento de Operação de tratores agrícolas, no mesmo local.

Participaram desta ação, 13 integrantes do CBM-MT (pertencentes ao Batalhão de Emergências Ambientais e aos 07 comandos regionais) e dois analistas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT).

O objetivo é capacitá-los com ferramentas que possam auxiliar no combate a incêndios florestais e no enfrentamento ao fogo durante este ano de 2021. Foram apresentados conhecimentos referentes à operação básica da pá carregadeira, sua manutenção básica e conhecimentos de mecânica.

Os cursos são ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT) em parceria com os Sindicatos Rurais. De acordo com o diretor de operações, Carlos Augusto Zanata, mais conhecido como Guto Zanata, “essa união entre Corpo de Bombeiros e homem do campo é muito importante para acabarmos com esse estigma de que o brasileiro coloca fogo em suas florestas”.

Durante cerimônia realizada em Cuiabá, o Comandante geral do CBM-MT, Cel BM Alessandro Borges Ferreira, destacou a importância de ter equipes preparadas para as condições climáticas adversas. “No meio do ano, passamos por uma condição climática crítica, um período muito seco e qualquer fagulha é prejudicial. É importante ter essa parceria com o Senar-MT e Sindicato Rural porque com a técnica e o conhecimento certos haverá menos impacto ao meio ambiente e à saúde do cidadão”.