Senar-MT capacita produtores e trabalhadores rurais em manutenção de máquinas agrícolas

Com foco nas ações de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar, acaba de ser promovido em Imperatriz (comunidade Coquelândia) e São Pedro da Água Branca (Fazenda Graphia) – eventos que reuniram representantes de entidades ligadas ao setor rural, como a Associação de Produtores de Leite da Estrada do Arroz e Grupo Mais Leite, respectivamente, produtores rurais assistidos pela parceria Senar/SEBRAE, com a equipe técnica formada por coordenador regional, supervisores, técnicos de campo e convidados.

Nos dois momentos marcantes dos encontros de produtores, as solenidades tiveram destaque na homenagem ao presidente do sistema Faema/Senar/Sindicatos e do Conselho Deliberativo do Sebrae, Raimundo Coelho, que oportunamente discorreu sobre o desenvolvimento da ATeG no Maranhão e, em especial, nos municípios que compõem a região tocantina, bem como sobre a importância das políticas do novo modelo sindical rural.

Além da apresentação do presidente, a reunião contou também com a participação do superintendente do Senar Maranhão, Luiz Figueirêdo, que tratou da evolução do atendimento ao produtor rural pelo Senar e da aplicação da tecnologia dentro das propriedades com foco no fortalecimento da produção de alimentos.

Em ambos os eventos, houve a exposição de resultados do trabalho da ATeG feito nos últimos dois anos na região por meio dos programas Agronordeste, Agronordeste Sebrae e Retorno Certo, dentro das cadeias produtivas da bovinocultura de leite, bovinocultura de corte e hortifruticultura. No local, foram apresentados os profissionais que atuam no campo em atendimento aos produtores rurais dentro da metodologia de assistência técnica e gerencial do Senar.

Coquelândia

Na Fazenda Titara, de propriedade do presidente da Aplea, Luís Titara, entidades como os Sindicatos Rurais afiliados ao sistema Faema/Senar – Sinrural (Imperatriz) e Sinpra (Açailândia), prestigiaram o ato solene. Outros como: Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Associação Comercial e Industrial de Imperatriz (ACII), Prefeitura Municipal de Imperatriz, Associação da Comunidade de São Félix, Secretários municipais de Amarante, Buritirana e Edson Lobão, Sebrae (regionais de Imperatriz e Açailândia), diretoria da APLEA e demais convidados, também estiveram marcando presença.

Na fazenda Graphia, em São Pedro da Água Branca, a comitiva do Senar/Sebrae foi recebida pelo grupo Mais Leite, bem como pelos representantes do poder executivo municipal e pelos produtores rurais assistidos pela ATeG.

O grupo Grupo Mais Leite é liderado pela produtora Luciana Neres Moreira, que desenvolve trabalho com demais produtores de leite no município, tendo como foco principal o fortalecimento da cadeia produtiva e aumento de renda para os seus integrantes.

Prestigiou ainda o Encontro, o vice-prefeito Túlio Goncalves de Oliveira, que na oportunidade destacou o momento do encontro como de grande relevância para o município, porque trata-se de investimento na produção de leite e tecnologia que pode elevar a renda dos criadores do município, ou seja, melhorar a vida do pequeno e médio produtor rural.

“O município depende da produção local para andar bem. Para mim, é de extrema importância melhorias tecnológicas aplicadas no campo, por uma instituição tão bem avaliada como o Senar”, destacou Oliveira.

Para Luciana Neres, produtora e líder do grupo Mais Leite, a parceria com o Senar veio para melhorar a renda dos participantes. A produtora ressaltou a presença da equipe do Senar e, principalmente, do apoio dado pelo presidente Raimundo Coelho no processo e apresentou resultados das ações desenvolvidas pelo projeto, finalizando com as perspectivas para um futuro bem próximo.

“Para nós é uma honra contar com a presença de Raimundo Coelho na nossa cidade. Por isso nos reunimos para destacar o trabalho que vem sendo feito em São Pedro da Água Branca. Mostramos a ele a força do nosso município, a garra dos nossos produtores”, disse ela.

“O primeiro momento para mim é uma surpresa, de chegar aqui e ver tantos pequenos e médios produtores de leite entusiasmados com a metodologia de ATeG. Realmente há uma verdadeira interação entre as autoridades do município, técnicos do Senar e produtores rurais, no sentido de ver crescer o segmento rural, na cadeia do leite”, disse o gestor do sistema Faema/Senar, ao tempo que completa: “A ferramenta ATeG em pouco tempo de aplicação no município, já apresenta resultados positivos. Esperamos ver a realidade completamente transformada no período previsto para o completo desenvolvimento do programa”, frisou o presidente Coelho.