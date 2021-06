Senar-MT e Sindicatos Rurais planejam os cursos para 2022

“As pessoas querem consumir produtos feitos com responsabilidade social e ambiental. Ter consciência do impacto que você gera com o seu consumo é uma tendência mundial, e a certificação nos ajuda a mostrar para os clientes que seguimos essas diretrizes no nosso trabalho”. A afirmação é da produtora rural de Divino, Selma Garcia, que conquistou recentemente, o selo internacional Rainforest Alliance, junto a um grupo de participantes e técnicos de campo do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Café+Forte, do Sistema FAEMG/SENAR/INAES. “A conquista é resultado de um processo feito com união, respeito, compromisso e confiança que desenvolvemos no ATeG”.

Este é o terceiro selo do Café da Gruta da Liberdade, que já tem o Certifica Minas e o SAT – Produtos sem Agrotóxicos, oferecidos pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). A cafeicultora explica que as boas práticas agrícolas, a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade sempre foram uma preocupação dela e do esposo, Arnaldo Gonçalves.

Com o ATeG Café+Forte, a gestão e a qualidade também foram aprimoradas e, assim, as exigências para a certificação foram cumpridas com mais facilidade. “Estamos produzindo melhor, construímos terreiros suspensos e estufas e fizemos cursos do SENAR. Com mais essa marca de qualidade, pretendemos alcançar um mercado diferenciado”.

Para a técnica de campo Sandy Espinoso, a abertura do casal para a inovação e a tecnologia em prol da qualidade e da busca de novos mercados fez a diferença no processo de certificação. “Eles têm o perfil ideal. Foi muito importante acompanhá-los em todas as etapas e ver o resultado positivo que vai ajudá-los a fazer melhores vendas dentro e fora do país”.

Os cafés especiais da Gruta da Liberdade são comercializados em Divino, Juiz de Fora e em feiras e eventos. O produto já foi vendido para turistas de 11 países.

Responsabilidade socioambiental

Selma destaca que o processo de certificação internacional envolveu também as cinco famílias que moram na Fazenda Gruta da Liberdade e trabalham em regime de contrato de parceria agrícola. Suas condições de vida e trabalho foram aferidas durante a auditoria. “O auditor esteve na casa de todos, falou com crianças e adultos. Achei muito importante esse olhar para as relações sociais, qualidade de vida e segurança no trabalho. Fizemos mudanças importantes que vamos manter”, reforçou.

Para cumprir uma das adequações para a certificação, as famílias fizeram o curso de Fossa Séptica oferecido pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES. “O SENAR é um grande parceiro, tem muitas capacitações excelentes, que fazemos questão de aproveitar. Quando tivemos essa demanda, solicitamos ao Sindicato dos Produtores Rurais de Divino e fomos prontamente atendidos. Os trabalhadores participaram do curso e construíram sozinhos as fossas para as suas casas”.

Valorização feminina

Selma é a atual diretora de Sustentabilidade da Aliança Internacional das Mulheres do Café – IWCA Brasil, que alcança cerca de 700 mulheres que atuam na cadeia do café, e acredita que este ponto deve ser cada vez mais aprofundado na organização.

“Quero que outras pessoas conheçam formas sustentáveis de viver e produzir. Pretendo criar grupos de estudos, trocar experiências e trabalhar a questão da sustentabilidade no café com mulheres. Na IWCA, reforçamos a importância da valorização do trabalho da mulher e de sua competência e capacidade técnica de produzir com qualidade e responsabilidade socioambiental”.