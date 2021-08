SENAR-PR prepara instrutores para otimizar a aprendizagem no campo

O produtor rural Raimundo Nonato Feitosa, do município de Augustinópolis, encontrou na Assistência Técnica e Gerencial (ATEG) do SENAR/TO a oportunidade e o apoio necessários para o aperfeiçoamento e crescimento de produção leiteira na fazenda Terra Nova. Hoje o produtor colhe frutos do progresso na atividade. Com investimento baixo e pequenas mudanças no manejo dos animais, ele conseguiu quase triplicar a produção de leite com um rebanho ainda menor do que ele tinha.

Apesar da experiência na atividade leiteira, o produtor não tinha a produção de leite como fonte de renda para a propriedade. O que era produzido e arrecadado era usado para cobrir despesas gerais da fazenda, mas sem muito compromisso. Mas o retorno inicial obtido com a adoção de novas técnicas, fez Raimundo Nonato passar a enxergar a bovinocultura de leite com outro olhar. Para ele, a Assistência Técnica veio para alavancar a produção em um momento que ele precisava. “Estou muito contente com o trabalho realizado pelo SENAR, sem dúvida alguma as orientações fizeram toda diferença que eu precisava para aumentar a minha produção e incrementar a nossa renda” comemorou.

A diferença apareceu depois que, por orientação técnica, ele passou a controlar melhor o volume da suplementação alimentar, fazendo a pesagem da quantidade de ração e o controle do volumoso fornecido para as vacas em lactação. Segundo o técnico de campo do Senar, José Remir Chaves Dutra, que atende a propriedade, ao iniciar as visitas à fazenda, ele percebeu que o produtor não tinha controle dos custos de produção do leite e do manejo alimentar dos animais. Alinhando essas duas frentes, o resultado começou a aparecer.

Em poucos meses o rebanho selecionado pelo produtor rural e a adoção das técnicas fez a produção diária de leite saltar de 120 litros de leite para mais de 300 litros. “O aumento na qualidade e quantidade de leite na propriedade e, consequentemente, a rentabilidade do produtor foi muito positiva. Quando começamos a atender, era uma propriedade que tinha muito por fazer. Mas fazendo a divisão e recuperação das pastagens, análise do solo, calagem, adubação, implantação de capineira pra época da seca e anotando todos os gastos, os resultados foram surgindo”, destacou o técnico. Para ele, a persistência, pode levar o produtor rural a vantagens ainda mais expressivas num curto espaço de tempo.