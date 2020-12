Senar promove assistência técnica para produtores de Girau do Ponciano

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar Alagoas – está beneficiando pequenos produtores do município de Girau do Ponciano, no agreste do estado, por meio do Programa Agronordeste. O trabalho começou com um grupo de 30 bovinocultores de leite e mais dois grupos estão sendo mobilizados, nas áreas de piscicultura e apicultura.

Ao todo, 90 famílias devem ser assistidas. Com duração média de 2 anos, o programa oferece assistência técnica e gerencial, com a visita mensal de técnicos de campo às propriedades. O objetivo é promover melhorias nas técnicas de manejo de animais e culturas na gestão em ambiente rural.

Para o secretário de Agricultura de Girau do Ponciano, Maciel Oliveira, a parceria entre o Senar Alagoas e o município vem trazendo qualidade de vida aos produtores e familiares. “Nós sempre buscamos os serviços do Senar por ser uma referência de qualidade. Com o lançamento do Programa Agronordeste, enxergamos a oportunidade de prestar assistência técnica e gerencial para esses pequenos produtores”, observa.

“As expectativas com a formação das novas turmas de piscicultura e apicultura são muito boas em virtude do sucesso que o grupo de bovinocultura de leite está apresentando, com ótimos resultados”, comenta Sidney Rocha, supervisor de Assistência Técnica e Gerencial – ATeG – do Senar Alagoas.

Parceria

O trabalho de assistência técnica e gerencial do Senar Alagoas, tanto pelo programa Agronordeste, iniciativa do Governo Federal, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA – e Anater, quanto por programas locais se dá em parceria com prefeituras e sindicatos rurais, para grupos de 30 produtores de uma mesma cultura.