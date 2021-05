SENAR/RN e Agrícola Famosa oferecem curso de Aprendizagem em Fruticultura para jovens aprendizes

Em parceria com a Agrícola Famosa, o SENAR/RN está capacitando 42 alunos, em duas turmas, com o curso de Aprendizagem Rural em Fruticultura. O curso tem carga horária de 960h com aulas teóricas e práticas. As aulas teóricas são ministradas pelos instrutores do Senar, e as atividades práticas são de responsabilidade da empresa contratante com a supervisão do Senar/RN.

“A Agrícola Famosa é uma grande parceira da instituição e contrataram 42 jovens no Programa de Aprendizagem Rural. O curso de Aprendizagem Rural em Fruticultura possui 960h divididas em aulas teóricas e práticas, sendo a parte teórica ministrada pela entidade qualificada, no caso o SENAR/RN, e a atividade prática sob a responsabilidade da Agrícola com a supervisão do SENAR”, disse a gestora do programa de Aprendizagem do SENAR/N, Déborah Fonseca.

Durante a abertura das turmas, o SENAR/RN e a Agrícola Famosa repassaram informações sobre o curso aos jovens aprendizes. “É uma excelente oportunidade que tanto o Senar quanto a Agrícola Famosa estão ofertando para os jovens aprendizes, que servirá para o ingresso no mercado de trabalho como também para enriquecimento do currículo deles”, disse Lídia Farias, Assistente de RH da Agrícola Famosa.

A primeira unidade curricular é Ética e Cidadania e está sendo ministrada pela instrutora Luciana Barros. “Essa disciplina é muito importante porque é nessa unidade curricular que trabalhamos a ética profissional dos alunos, pois para muitos deles é o primeiro trabalho, então eles ainda não tem noção de ética profissional e de comportamento organizacional cidadão, que são importantes dentro do ambiente de trabalho”, destacou a instrutora.

“Estou atrás de resultados e de crescimento profissional”, disse a jovem aprendiz Natália Cristina.

O aluno Maycon Gabriel já tem objetivos “eu quero ao finalizar o curso estar bem capacitado e com muita experiência para eu ocupar qualquer função que seja direcionado, eu possa exercer com muita qualidade”.