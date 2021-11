Senar Roraima lança processo seletivo para contratação de analistas e assistentes

Deilton Medeiros conheceu a instituição por meio de um curso de bovinocultura de corte e se tornou supervisor de campo. Confira esta trajetória.

Uma trajetória de muita troca, aprendizado e crescimento profissional. Essa é a avaliação que o supervisor de campo Deilton Medeiros faz do trabalho realizado há 12 anos junto ao Senar MS. A história de sucesso é o case da série #TransformandoVidas, que traz o credenciamento de novos profissionais como tema da semana.

“Para um profissional que queira crescer, o Senar é uma instituição perfeita, porque ao longo dos anos você consegue melhorar profissionalmente, por meio dos treinamentos com as equipes no campo e trocas de ideias. Cada vez mais, nós não apenas ensinamos, mas também aprendemos com os produtores rurais”, comenta.

Deilton conheceu o Senar por meio de um curso em bovinocultura de corte, quando trabalhava em uma propriedade no município de Guia Lopes da Laguna. Logo em seguida, passou a atuar na instituição.

“Fui conhecendo melhor como o Senar atuava, qual o profissional que a instituição buscava, e me interessei. Entrei para ser instrutor do curso de manejo de pastagens e depois fui conhecendo outras áreas e avançando. Me tornei instrutor do curso ‘Negócio Certo Rural’, do programa ‘Agrinho’ e do Curso Técnico em Agronegócio. Com a criação da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) me tornei técnico de campo e agora sou supervisor de campo”, detalha.

Mais de uma década depois, a avaliação é significativamente positiva.

“Desde quando entrei no Senar, passando por todos os programas, cursos e treinamentos que eu fiz e ministrei, hoje eu sou outro profissional. Tenho a satisfação de levar informação, de ajudar outras pessoas por meio do conhecimento, de assistência técnica. Agradeço muito ao Senar e a todos os colegas com quem tive a oportunidade de trabalhar”, finaliza.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Leandro Abreu