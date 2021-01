Senar, Sindicato e prefeitura de Imperatriz lançam ao mercado novos profissionais do agronegócio

Senar em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Imperatriz (Sinrural), acaba de lançar ao mercado de trabalho da região tocantina, 27 profissionais formados no curso Técnico em Agronegócio.

Os novos técnicos integraram as turmas de 2017 do primeiro e segundo semestre e foi ofertado aos produtores rurais de Imperatriz, João Lisboa, São João do Paraíso, Açailândia e outros municípios adjacentes ao polo de Imperatriz.

A diplomação ocorreu na sede no Parque Lourenço Vieira da Silva, em Imperatriz, com as presenças do presidente do sistema Faema/Senar, Raimundo Coelho de Sousa, do presidente do Sinrural, Armelindo Ferrari, do presidente eleito do Sinrural, Afonso Danda, da coordenadora de Educação Formal e Promoção Social do Senar, Yolanda Gomes, da coordenadora pedagógica da Rede E-Tec, Thaysa Correia e familiares dos diplomados.

Visão empreendedora

O Técnico em Agronegócio é um agente de transformação que atua como parceiro do produtor rural, utilizando técnicas inovadoras e sustentáveis, na conquista pela produtividade e lucratividade, com visão empreendedora para a melhoria da qualidade de vida do meio rural.

O profissional em Agronegócio poderá atuar no setor público ou privado desempenhando suas funções em fazendas, indústrias de processamento de produtos agrícolas de origem animal e vegetal (agroindústrias), bancos (financiamentos agrícolas), empresas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

O curso é ofertado no Brasil, e o Maranhão possui dez polos, contando os de Imperatriz, Balsas, Colinas, Pastos Bons, Pindaré-Mirim, Chapadinha, Caxias e Viana.

Para Raimundo Coelho, é muito importante o foco do Senar em formar pessoas para atender o meio rural. “Nota-se que os integrantes destas turmas de Imperatriz, estão ávidos por seus diplomas e nós lembramos a todos os produtores rurais do Sinrural o quanto é importante investir no conhecimento, principalmente, em conhecimento de gestão, que é um item muito importante para o setor rural”, destacou o presidente.

Para o presidente do Sinrual, Armelindo Ferrari, isso enaltece todo um trabalho que o Senar e o Sindicato vem fazendo. Precisamos oferecer mais conhecimento ao produtor rural e o Sindicato Rural junto com o Senar e a Federação, trazendo conhecimento para o setor. Isso só prova o quanto o Maranhão tem potencial para crescer muito mais”, disse Ferrari durante a solenidade.

O presidente eleito do Sinrual, Afonso Danda, também presente no ato da formatura, falou da importância do certificado aos participantes do curso técnico em Agronegócio.

Agronegócio

“Esse certificado vai gerar emprego e renda para eles, e depois vai melhorar ainda a qualidade do agronegócio da região. Por outro lado, o Sinrural ajuda a melhorar a qualidade da formação dessas pessoas. Dar uma perspectiva de vida, de trabalho aos formandos, isso torna o nosso polo realmente de agronegócio. O Senar é um parceiro essencial, e ele é o gestor do conhecimento, nós somos a ferramenta de uso para trazer essas pessoas e o nosso sindicalizado é o mais beneficiado com tudo isso”, disse Danda.

Márcio Gardênio, foi um dos beneficiados com o curso em Imperatriz, diz que leva uma ótima impressão sobre o curso técnico em agronegócio. Segundo ele, o curso alinha conhecimentos teóricos com a prática.

“Tenho agora uma ótima impressão do Senar, você percebe que a instituição tem demonstrado um excelente trabalho no setor rural que é a sua expertise”, destacou o produtor rural.