Senar vai capacitar jovens e trabalhadores no Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário

Brasília (28/01/2022) – O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) assinou, na sexta (28), um protocolo de intenções com o Governo Federal e demais entidades do Sistema S para promover o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário, do Ministério do Trabalho e Previdência.

O diretor-geral do Senar, Daniel Carrara, participou, no Palácio do Planalto, da cerimônia de assinatura da Medida Provisória que cria o programa, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, entre outros representantes do governo e do setor produtivo.

A ideia do programa é dar oportunidades a jovens entre 18 e 29 anos e trabalhadores acima de 50 anos que estão fora do mercado há mais de dois anos. O objetivo é aumentar a empregabilidade desses trabalhadores e transferir renda por meio de bolsas de qualificação profissional.

Segundo Carrara, uma das propostas é capacitar jovens “nem-nem”, ou seja, nem estudam e nem trabalham, que receberão bolsas para trabalhar em empresas. Ele também destacou uma das novidades do programa, que é a inclusão de pessoas acima de 50 anos para que elas voltem a ter oportunidades no mercado de trabalho.

“Fomos chamados para participar dessa iniciativa de inclusão de jovens no processo de capacitação e eles receberão um ano de bolsa. E a novidade, além dos jovens é a inclusão de quem tem mais de 50 anos, que terão essa oportunidade. É um misto de social com profissionalização para contribuir com o país”, disse o diretor-geral do Senar.

