Sentimento de gratidão e felicidade marcam a aplicação da dose de reforço contra Covid-19 em Cuiabá

O antigo Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá (HPSMC) irá realizar 11.504 procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade que foram solicitados até 30 de junho deste ano, nas especialidades de cirurgia geral, cirurgia pediátrica, ginecologia, urologia e vascular. A medida foi aprovada “ad referendum” pela presidente do Conselho Municipal de Saúde e secretária interina de Saúde, Suelen Alliend, e foi publicada na Gazeta Municipal de terça-feira (7).

As cirurgias começarão a ser feitas assim que o projeto for aprovado pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) e pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que se reunirá nesta sexta-feira (10), bem como após a publicação da portaria de pagamento do montante de R$ 17.842.421,33, a ser pago via programa Mais MT Cirurgias.

De acordo com a secretária interina de Saúde, Suelen Alliend, a grande quantidade de cirurgias é decorrente de demanda que ficou reprimida durante a pandemia de covid-19, nos meses em que os procedimentos eletivos ficaram em sua grande maioria suspensos. Agora, após duas ondas de covid-19 que acarretaram a saturação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município e o avanço da vacinação, o número de pacientes internados com covid-19 caiu drasticamente, possibilitando que o HPSMC e o Hospital São Benedito deixassem de ser exclusivos para casos da doença, passando a atender pessoas com outras patologias.

“Serão realizadas em média de 600 a 800 cirurgias por mês, referente às demandas de Cuiabá. Também temos previsão de realizar cirurgias de alta complexidade em ortopedia, neurocirurgia e cardiologia no Hospital São Benedito, atendendo a residentes de municípios do interior. Também realizaremos cirurgias através de pactuação com o Hospital Militar e o Hospital dos Olhos”, afirma, complementando que os projetos de realização de cirurgias nos hospitais São Benedito, Militar e Hospital dos Olhos já estão cadastrados, aguardando aprovação na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e na Comissão Intergestores Regionais (CIR).