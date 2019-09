Seplag capacita servidores em mapeamento de processos

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Superintendência de Desenvolvimento Organizacional (SDO) e do Escritório de Gerenciamento de Processos (EGProcess/SDO), ministrou na última semana (de 03 a 05 de setembro), na Escola Fazendária, a capacitação em Introdução a BPMN (Business Process Management Notation).

A atividade teve como objetivo habilitar os servidores públicos no uso da ferramenta de modelagem de processos organizacionais, adotada pelo Estado, em conformidade com o Decreto nº 1375, que institui o Manual Técnico de Processos e Procedimentos.

O Decreto estipulou prazo para elaboração dos manuais técnicos de processos e procedimentos do Poder Executivo estadual, tendo o ano de 2020 como limite para os processos dos órgãos centrais e 2022 para os órgãos/entidades finalísticas.

Ao todo, foram capacitados 42 servidores que atuam nas secretarias de Fazenda (Sefaz), de Saúde (SES), na Seplag e na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

A Seplag é órgão central de desenvolvimento organizacional e tem entre as suas competências a de promover a governança de processos e disseminar a cultura de gestão por processos no âmbito do Poder Executivo estadual, por meio de capacitações em gestão por processos, workshops e oficinas (In company).

“A unidade do Escritório de Gerenciamento de Processos participa de projetos estratégicos do governo voltados para a melhoria continua dos processos organizacionais, tais como a modernização institucional do Intermat e a implantação do sistema estadual de gestão de documentos”, comenta a coordenadora do Escritório de Gerenciamento de Processos, Regina Imada Doy.

O EGProcess/SDO foi instituído em 2016 e desde então já capacitou mais de 700 servidores e atendeu mais de 25 órgãos e entidades contribuindo para a elaboração dos manuais e aprimoramento da gestão por processos no Estado.

