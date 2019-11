Seplag doa mais de meia tonelada de alimentos para instituição filantrópica

Apenas 23 países no mundo têm taxas de amamentação exclusiva de leite materno acima de 60%, no Brasil esse percentual não chega a 40%, segundo a OMS

Apenas 23 países no mundo têm taxas de amamentação exclusiva de leite materno acima de 60%. No Brasil, segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o percentual é de 39%. Para buscar vencer desafios comuns de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso realizará nesta terça-feira (5), às 9h, a primeira reunião da Frente Parlamentar da Saúde da Mulher.

O encontro será na sala de reunião da vice-presidência, com a participação da equipe de profissionais do Banco de Leite do Hospital Universitário Julio Müller (HUJM), e a coordenação do deputado estadual Dr. Gimenez (PV). Médico há mais de 40 anos, o parlamentar quer contribuir com as políticas públicas da saúde preferencialmente para o público feminino e infantil no estado.

“Falar em amamentação é tratar de saúde preventiva, porque ela é um dos mais efetivos e rentáveis investimentos que os países podem fazer na saúde de seus cidadãos e na futura saúde de suas economias e sociedades. Amamentar traz benefícios para os bebês e suas mães, principalmente nos primeiros meses de vida, prevenindo doenças e estilando o desenvolvimento das crianças”, frisa o deputado.

A Frente Parlamentar Saúde da Mulher atuará por um período de dois anos e visa receber demandas de todos os segmentos femininos, desde a área da infância e juventude, passando por gestantes, mães e idosas. O objetivo é realizar encontros mensais, às terças-feiras, para oferecer apoio voluntário de grupos já existentes.

“Nossa intenção não é criar novas políticas públicas e sim fazer valer o que já existe, de modo que o público feminino seja atendido pela saúde pública e particular de maneira ágil, adequada e humanizada, porque além de ser um direito da mulher, é um dever do estado. Queremos priorizar a qualidade de vida delas, que são hoje esteio de muitas famílias brasileiras”, frisa o parlamentar e médico.

Os encaminhamentos e demandas podem ser feitas diretamente ao gabinete do deputado Dr. Gimenez a partir do telefone (65) 3313-6795 ou no e-mail drgimenezmt@gmail.com.

SERVIÇO

Evento: Primeira Reunião da Frente Parlamentar da Saúde da Mulher

Data: 05/11 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Sala de Reunião da vice-presidência, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, em Cuiabá.