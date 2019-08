Seplag intensifica ações do programa Ação Vida Saudável

Um levantamento feito pela Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) constatou que 63% dos seus servidores que passaram pela aferição mensal, no mês de julho, estão acima do peso. Apenas 31% estão com peso normal (I.M.C entre 19,9 e 24,9).

Foram avaliados 89 servidores. Desses, cinco apresentaram baixo peso (6%), 28 peso normal (31%), 38 foram avaliados com sobrepeso (43%), 13 com obesidade I (14%) e cinco com obesidade II (6%). A idade média dos participantes foi de 38 anos, com maior participação feminina 55% (49) e 45% (40) masculina.

Os dados são da Coordenadoria de Segurança e Saúde no Trabalho, unidade ligada à Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica da Seplag. A atividade faz parte do programa Ação Vida Saudável, que tem como objetivo reduzir os impactos diretos da obesidade, do colesterol, do diabetes e da hipertensão na saúde do servidor.

Além da aferição mensal, o programa conta com outras ações de monitoramento e acompanhamento da saúde dos servidores, como a avaliação de bioimpedância, o projeto Vou Correr e o treino funcional. Em 2017, quando a Coordenadoria de Saúde e Segurança no Trabalho da Adjunta de Gestão de pessoas estava à frente da execução do projeto foram realizadas 590 aferições de medidas antropométricas, cerca de 59 mensais. No total, 120 servidores foram acompanhados pela equipe.

“Mensalmente esses dados serão acompanhados e ações de intervenção como os programas Vou Correr e o treino funcional serão ofertados aos servidores”, ressaltou a coordenadora de Segurança e Saúde no Trabalho, Grazielly Rondina.

O programa Vou Correr é realizado as segundas e quartas-feiras, no Parque das Águas, das 17h às 18h45, e é voltado para os servidores da Seplag interessados em caminhadas e corridas. Os treinos ocorrem sob a supervisão e acompanhamento do educador físico Valdecarlos José Santos e do estagiário Jackson Timo Prates.

O treino funcional será iniciado no próximo dia 14 de agosto, com aulas as segundas e quartas-feiras, na sala de convivência da Controladoria Geral do Estado (CGE/MT), a partir das 17h30. As vagas são limitadas.

Mais informações pelo telefone 99222- 4568 com a Coordenadoria de Segurança e Saúde ou pelo e-mail: csstsistemica@seplag.mt.gov.br