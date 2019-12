Seplag investe em obras e melhorias no Centro Político para visitantes e servidores

O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), realizou neste ano várias ações para melhorar o bem estar e a qualidade de vida dos servidores e dos visitantes do Centro Político Administrativo.

Dentre os feitos estão as obras de readequação do esgoto do CPA, que era despejado no Parque das Águas; a construção da Praça do Servidor; o recapeamento de estacionamentos e ruas e a manutenção da Superintendência da Folha de Pagamento e do anexo de documentos do Arquivo Público.

Um problema histórico de lançamento de esgoto, por órgãos públicos e privados, na Lagoa Paiaguás, que assolava há anos os moradores da região e os visitantes do Parque das Águas, cartão postal de Cuiabá, foi solucionado em abril deste ano. Esta era uma obra prioritária da pasta e que envolveu vários órgãos e entidades do Estado de Mato Grosso.

No ano passado o Ministério Público do Estado convocou todos os envolvidos para assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que estabelecia que a Águas Cuiabá, empresa responsável pelo tratamento de água e esgoto na capital, fizesse uma estação elevatória de tratamento do esgoto e que a Seplag cobrasse dos órgãos a regularização e solicitasse à empresa a vistoria das obras efetuadas.

Conforto e Lazer

A Praça do Servidor inaugurada em setembro deste ano foi construída para proporcionar bem estar à população e a valorização dos espaços públicos. A obra é uma parceria da Seplag com a Sinfra e está localizada próxima à guarita de acesso ao Palácio Paiaguás, na rua C.

O espaço conta com uma estrutura de 356 metros quadrados de piso de concreto, jardins, quatro pontos de iluminação, 16 mobiliários urbanos com bancos, dois acessos ao estacionamento externo, além de rampa de acessibilidade e piso tátil, além de ser um lugar arborizado próprio para descanso e lazer dos servidores e todo cidadão.

Após a inauguração o local serve para realizações das feiras gastronômicas e eventos culturais organizados pela Secretaria.

Restauração de ruas e estacionamentos

Outra melhoria que o Centro Político Administrativo está recebendo é a restauração de ruas e estacionamentos, o que não acontecia há 10 anos. As obras tiveram início no estacionamento da Avenida Desembargador Milton Figueiredo Ferreira Mendes, logo após, prosseguiu para a recuperação do estacionamento do Complexo Paiaguás, que é utilizado pelos servidores do Palácio e demais secretarias.

A guarita próxima a Escola de Governo também está sendo transformada em um espaço para um posto de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que irá atender todos os servidores do CPA.

Manutenção na Seplag

Durante o ano, a Seplag também realizou mudanças estruturais no seu prédio, a fim de garantir um espaço de qualidade, inovação e comodidade para os servidores e aumentar a eficiência nos serviços prestados a sociedade.

A Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento e o anexo I do Arquivo Público Central, espaço de arquivo de documentos físicos, são exemplos dessas melhorias. A Folha de Pagamento passa por remoção do forro, pintura, revitalização da parte elétrica, instalação de novos ares-condicionados, restauração do piso, troca de lâmpadas, além de uma nova estrutura para fiação elétrica.

Já o anexo I do Arquivo Público ganha, também, uma nova revitalização na sua parte elétrica, pintura no teto, novo telhado e instalação de ares- condicionados.

Para o secretário da Seplag, Basílio Bezerra, as melhorias que foram feitas, tanto na secretaria quanto no Centro Político buscam melhorar o acesso e trafegabilidade da população que frequenta o CPA e valorizar o ambiente de trabalho dos servidores públicos. “Estamos empenhados em melhorar nossos espaços públicos e a ambiência laboral, e para isso temos oferecido condições para que nossos servidores tenham uma boa estrutura física no trabalho”.