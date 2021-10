Seplag lança campanha “Somos Mulheres de Peito” para alertar sobre a prevenção do câncer de mama

Outubro Rosa é um movimento mundialmente conhecido que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Nesse sentido, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), por meio da Coordenadoria de Segurança e Saúde no Trabalho (CSST), lança nesta terça-feira (05.10) a campanha “Somos Mulheres de Peito”.

A ação tem como objetivo informar e incentivar as mulheres a realizarem ações afirmativas para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Além disso tem o intuito de promover uma maior compreensão sobre a doença e sobre a disponibilização de acesso aos serviços de diagnóstico e tratamento, bem como os fatores psicossociais como a importância da rede de apoio, os impactos pessoais, familiar e social que apontam para a desconstrução de estigmas sociais.

A mobilização visa estimular, não só a realização do exame mamográfico e do autoexame que podem levar a um diagnóstico precoce, aumentando consideravelmente as chances de cura da doença, como também estimular a conscientização do autocuidado e contribuir para a formação de multiplicadores de atitudes saudáveis.

No Brasil, o câncer de mama é mais comum entre as mulheres e corresponde a cerca de 28% dos casos neste grupo. Por isso, é de extrema importância que elas realizem ao menos uma vez ao ano a mamografia. Eventualmente, a doença também acomete homens, contudo, representa menos de 1% do total de casos.

Entre as causas do câncer de mama, a idade é um dos maiores fatores de risco. Desta forma, a sociedade médica recomenda que toda mulher acima dos 40 anos realize o exame anualmente.

Programação

Como parte da programação do mês, a Seplag realizará uma live no dia 13 de outubro, às 14h, via google meet, com três palestrantes pesquisadoras do assunto e engajadas nessa área.

No evento será debatida a importância da prevenção da doença, do autoexame e da realização da mamografia. Para além do diagnóstico, serão apresentadas orientações psicoeducativas quanto a redução do stress neste contexto.

As palestrantes serão:

– Thereza Cypreste: Médica mastologista, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, fundadora da Associação dos Amigos da Mama (Adama) de Niterói- RJ.

– Ana Cristina Barros: Psicóloga, membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de Psico-oncologia (SBPO/RJ), diretora do Centro de Psicologia de Controle do Stress em Niterói-RJ, coordenadora e professora do curso de especialização em Psico-oncologia da PUC-Rio terapeuta de família e casal.

– Eloisa Helena Kubiszeski: enfermeira obstétrica, terapeuta de família e casal, doutoranda em Ciências da Saúde.

Também será disponibilizado um painel com espelho próximo ao protocolo da Secretaria para realização de fotos com a finalidade de contribuir com a sensibilização para a causa.