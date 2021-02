Seplag recebe contribuições de São Félix do Araguaia para a primeira consulta pública do ZSEE-MT

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT) recebeu, na tarde desta quarta-feira (24.02), a contribuição do Sindicato Rural de São Félix do Araguaia para a primeira consulta pública sobre o estudo do Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Mato Grosso (ZSEE-MT).

A consulta foi aberta pelo Governo no dia 18 de janeiro e segue até 18 de março de forma online no site da Seplag. As contribuições também estão sendo acolhidas pelo e-mail: consultapublicazoneamento@seplag.mt.gov.br e via mensagem pelo whatsapp (65) 9 8459-3951.

O objetivo é possibilitar a ampla participação da sociedade na definição das diretrizes e na construção da minuta da Lei do ZSEE-MT, cujo intuito é promover o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade e condições de vida da população mato-grossense.

De acordo com a superintendente de Informações Socioeconômicas e Ordenamento Territorial da Seplag, Keile Pereira, seguindo as medidas de prevenção da propagação da Covid-19, a equipe técnica da pasta reuniu-se com os representantes do Sindicato Rural e com os assessores da deputada estadual Janaína Riva. Na ocasião foi reforçado o objetivo da realização da consulta pública como um “instrumento de transparência e participação social”.

“Foi uma excelente oportunidade para reforçar que este estudo do zoneamento de MT é um estudo técnico e científico, não parte de ideologias e nem de convicções. Fizemos questão de recepciona-los para receber o material que eles submeteram para análise, mas salientamos que por conta da pandemia o ideal é que as sugestões sejam enviadas pelos canais da internet ou pelo whatsapp”, destacou.

“Temos estudos técnicos e propostas bastante avançadas e como a consulta pública virtual não possibilitava a gente colocar todos os dados dela, então viemos até a capital, 1.200 km de distância, gastando dois dias para chegar até aqui; para trazer a nossa contribuição mostrando a realidade de produção do Vale do Araguaia, a nossa produção tanto na agricultura quanto na pecuária intensiva, na piscicultura, e discutir algumas alternativas econômicas e sugestões no texto de lei da proposta do zoneamento”, comentou a presidente do Sindicato Rural de São Félix do Araguaia, Daniela Caetano de Brito.

Conforme a deputada estadual Janaína Riva, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso entende a importância do zoneamento na consolidação do marco regulatório. “É essencial ao Estado organizar-se territorialmente garantindo o desenvolvimento econômico sustentável. Estamos prontos para contribuir e buscar um planejamento que atenda às necessidades e peculiaridades mato-grossenses, sem prejuízo aos segmentos produtivos que tanto contribuem com nosso crescimento”, enfatizou.

Segundo a equipe técnica da Seplag, novas consultas públicas serão realizadas para enriquecer o estudo do zoneamento.

Live ZSEE-MT

Tendo como principal objetivo tirar dúvidas e trazer esclarecimentos para facilitar as contribuições à primeira consulta pública do ZSEE-MT, a Seplag-MT realizou nesta sexta-feira (26) a apresentação ao vivo do estudo pelo seu canal no YouTube.

A live foi conduzida pelo secretário adjunto de Planejamento e Gestão de Políticas Públicas, Sandro Brandão, e pela superintendente de Informações Socioeconômicas e Ordenamento Territorial, Keile Pereira. A apresentação está disponível no canal da Seplag-MT.

Para assistir clique AQUI.