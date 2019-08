Seplag reduz em 75% licenças por transtornos mentais e do comportamento

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) reduziu em 75% o número de novos afastamentos por transtornos mentais e do comportamento, no primeiro semestre deste ano, em comparação aos primeiros seis meses de 2018. O levantamento foi realizado com base nos dados do Relatório de Servidores Afastados do Sistema de Perícia Médica e do Relatório Funcional Geral da Coordenadoria de Monitoramento de Pessoal.

Mesmo com o aumento em 50% do número de servidores após a junção das pastas de Planejamento e Gestão, ocorrida em janeiro deste ano com a reforma administrativa, o número de incidência de novos casos de afastamentos reduziu de sete em cada mil servidores, para apenas 1,8, a cada mil.

A taxa de prevalência, ou seja, de continuidade de afastamentos por esse tipo de doença, também diminuiu de 26,3 a cada mil servidores, no primeiro semestre de 2018, para 21,7 para cada mil, nos primeiros seis meses deste ano. Uma redução de cerca de 18%.

A redução deve-se ao Processo de Acompanhamento Psicossocial para o Servidor, aliado ao Programa de Atenção à Saúde Mental, que é desenvolvido pela Secretaria Adjunta Sistêmica da pasta junto aos servidores.

Para o coordenador do Programa de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado, Flávio Jabra Peixoto, a Seplag está trabalhando para que todos os órgãos e entidades adotem o modelo, pois esse relatório demonstra a efetividade do trabalho que é realizado em relação à implantação da política de Saúde e Segurança do Trabalho.

“Nós criamos o modelo do programa e as sistêmicas dos órgãos é que colocam em prática. Daí fazemos o monitoramento para acompanhar esses índices”, disse.

A Seplag é a única secretaria em que o programa já está funcionando em sua totalidade, mas várias outras pastas já iniciaram a implementação e estão funcionando, mesmo que de maneira parcial. Este programa tem por principal objetivo diminuir os indicadores de afastamento, que somam cerca de 25% das licenças médicas no Estado.

Peixoto destaca que o objetivo da Seplag é reduzir esses números em todo o Governo.

“Como órgão central da política de Saúde e Segurança do Trabalho do Estado estamos atuando firmemente para que as outras secretarias atinjam os mesmos números que a Seplag. Queremos converter esses gastos que o Estado tem hoje com afastamentos em utilização da força de trabalho dos nossos servidores, trazendo mais economia aos cofres públicos”.

Ações

O Processo de Acompanhamento Psicossocial aliado ao Programa de Atenção à Saúde Mental da Seplag realiza um trabalho preventivo, presta orientação e realiza encaminhamento externo para psicólogos evitando possíveis afastamentos.

A Secretaria Adjunta Sistêmica, por meio da Coordenadoria de Segurança e Saúde no Trabalho, tem atuado na promoção e prevenção da saúde mental dos servidores através de ações em grupos e individuais.

As atividades do Programa de Atenção à Saúde Mental são compostas de rodas de conversas, seminários e oficinas, além de ações individuais, que integram o processo de Acompanhamento Psicossocial.

Neste primeiro semestre foram realizados mais de 370 atendimentos, com 196 encaminhamentos para a perícia médica, 87 acompanhamentos psicológicos, 26 acolhimentos, 13 acompanhamentos de serviço social e outras três visitas domiciliares.

“Além de todas essas ações, estamos orientando as lideranças no sentido de mediar os aspectos comportamentais ou de relações interpessoais junto as suas respectivas equipes”, destacou a secretária adjunta Sistêmica, Eliane Albuquerque.

Somado aos elementos relacionados a saúde mental, o órgão tem proposto ações para promover a saúde física, visando prevenir as doenças crônicas não transmissíveis e reduzir os impactos diretos da obesidade, do colesterol, do diabetes e da hipertensão na saúde do servidor.

O programa Ação Vida Saudável, composto de caminhada, corrida, treino funcional, academia (em parceria com a Secretaria de Segurança Pública), aferição de medidas corporais e o mindfulness (meditação), orientado por um educador físico, complementam as ações de acompanhamento e tem ajudado a baixar os índices de afastamentos.