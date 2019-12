Seplag suspende distribuição de copos descartáveis e incentiva adoção de canecas reutilizáveis

O projeto 4º Bravo Lutas, desenvolvido em Várzea Grande, pelo 4º Batalhão da Polícia Militar, anunciou a abertura de vagas para novos alunos. A partir de março de 2020, em um espaço na sede do 4º BPM, funcionará a segunda unidade, com capacidade inicial para 100 atletas.

A unidade atual, dentro do Várzea Grande Shopping, continuará atendendo 150 alunos. Instalado em janeiro deste ano, o 4º Bravo Lutas começou com 60 alunos e três modalidades esportivas: karatê, judô e jiu jitsu. Em função da grande procura, poucos meses depois abriu mais vagas e acrescentou a westing (luta livre), todavia chegou à capacidade máxima sem conseguir atender a demanda.

De acordo com o comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Januário Antônio Edwiges Batista, a proposta de criar mais esse espaço surgiu da busca dos pais por vagas, da aceitação e sucesso e do desejo de fortalecer as ações preventivas dando oportunidade às crianças e adolescentes na prática esportiva.

O projeto é uma parceria da Polícia Militar com o Instituto Lutar e o Várzea Grande Shopping. A segunda unidade terá também a parceria do Tribunal de Justiça, fundamental para abertura e manutenção.

Na sexta-feira (20.12), atletas, familiares, professores e policiais militares se reuniram em uma confraternização de encerramento das atividades de 2019. As aulas retornam no dia 20 de janeiro.

No evento, mães e pais comemoravam a conquista de medalha e, principalmente, a melhoria no rendimento escolar e disciplina dos filhos.

Rosicleide Pereira, mãe das atletas do judô, Wiara (9 anos) e Haiwmy (7), diz que além de aprender a gostar de esporte, desde que ingressaram no projeto, as filhas obtiveram notas melhores na escola e estão mais disciplinadas, comprometidas e empenhadas com tudo que fazem. “Com os estudos, em casa… Nossa! Melhoraram em tudo”, completa.

Mãe de três atletas na modalidade karatê, Hadassa da Hora celebra com os filhos cada medalha conquistada e cada nota boa na escola. Thomas (15), Elias (12) e Israela (10) participam do projeto desde o primeiro dia. Thomas conquistou duas medalhas de ouro e três de prata. Já Israela, uma de ouro e outra de bronze.

No primeiro ano, o 4º Bravo Lutas, que atende crianças e adolescentes com idades entre 06 e 16 anos, conquistou 31 medalhas em competições esportivas de artes marciais, sendo 15 de ouro, 10 de prata e seis de bronze.

Hadassa e Rosicleide com os filhos comemoram medalhas, melhoria no rendimento escolar e dicicplina (Foto: Soldado Luiz Souza/PMMT)