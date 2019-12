Sequência de mutirões leva serviços de cidadania a 14 mil moradores da zona rural de MT

A Polícia Militar prendeu C.D.O. (60 anos) por assédio sexual, depois que ele tentou abraçar e beijar à força uma jovem que estava trabalhando de assistente de papai noel em um shopping, localizado na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá. A ocorrência foi atendida nesta quinta-feira (05.12) por policiais da base do bairro Santa Rosa.

A vítima relatou que estava trabalhando, quando o suspeito se aproximou tentando abraçá-la. Para impedir o homem, a jovem disse ter colocado os braços à frente do corpo, pedindo que ele parasse.

Segundo ela, o homem ainda tentou beijá-la, mas a mulher conseguiu evitar o contato, mesmo sendo impedida de escapar do local por ele. A assistente, no entanto, conseguiu se soltar e contou ter fugido para o banheiro do estabelecimento, assustada.

Uma testemunha confirmou as informações relatadas pela vítima.

O homem foi localizado ainda no shopping e foi preso em flagrante.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939 (a ligação não tem custo). Nesse número qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.