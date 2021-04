Série Pílulas de Cuiabania ressalta história e cultura de Cuiabá neste aniversário de 302 anos da capital de Mato Grosso

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer preparou um presente especial para os 302 da cidade mais acolhedora do país. Por meio de uma série de vídeos, a história e cultura de Cuiabá será contada e exaltada como merece. Ao longo do mês de abril, você vai ficar sabendo um pouco mais dos momentos e símbolos que marcaram a construção dessa terra tão cheia de vida, que pulsa no coração da América do Sul.

“Amo essa terra e amo minha gente. Digo com orgulho que sou prefeito de Cuiabá e acordo todos os dias determinado a contribuir para melhorar a qualidade de vida da população da minha cidade e contribuir para o desenvolvimento desse lugar por quem sou apaixonado. Neste momento difícil de pandemia, levo como missão de vida fazer além do possível para manter a segurança de todos, com muito diálogo, humanização e pulso firme quando necessário for. São 302 anos de muita luta desse povo que persevera e não perde o sorriso no rosto, mesmo nas adversidades. Que possamos comemorar o próximo presencialmente com muita festa”, disse o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro.

Com o nome “Pílulas de Cuibania”, a série de vídeos conta com a participação de figuras conhecidas do público, como Lioniê Vitório, ator e produtor cultural conhecido por dar vida a personagem Nico, da dupla humorística Nico e Lau. Neste primeiro episódio, Lioniê e Ito Silva relembram a história da fundação de Cuiabá e busca pelo ouro.

“É um momento difícil para o mundo, mas temos que manter a esperança de dias melhores. A prioridade no momento é salvar vidas, por isso as comemorações com eventos e aglomerações não são possíveis em decorrência da pandemia. Mas temos que lembrar que a arte também salva vidas, é ela que mantém nossa fé e esperança de dias melhores e é essa a determinação do prefeito Emanuel Pinheiro para a Secretaria de Cultura. Este é o nosso presente para Cuiabá e toda sua gente. Que seja um dia de celebrar o caminho percorrido até aqui e de desejo de um futuro melhor. Parabéns, Cuiabá”, declarou a secretária de Cultura, Esporte e Lazer, Carlina Jacob.

Confira o primeiro episódio da série Pílulas de Cuiabania: