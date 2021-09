Serviços do Detran-MT serão ampliados no município de Matupá

O posto de atendimento municipal dos serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) em Matupá agora ofertará também serviços de habilitação. Na tarde de quarta-feira (01.09), o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, e o prefeito de Matupá, Bruno Mena, assinaram o termo de cooperação técnica para ampliação dos serviços do Detran no município.

O local, onde já são realizados serviços de veículos, agora vai ofertar também os serviços de habilitação tais como: abertura de processo para primeira habilitação, renovação da CNH, segunda via da CNH, Permissão Internacional para Dirigir (PID), agendamento de prova teórica, acesso ao sistema de coleta de imagens e biometria, entre outros.

Os novos serviços estarão disponíveis no posto de atendimento municipal após o treinamento da equipe da prefeitura de Matupá.

“A intenção é ampliar a oferta dos serviços do Detran em todo Estado, com a expansão dos serviços das agências municipais em parceria com as prefeituras, levando os serviços do Detran cada vez mais próximos do cidadão”, reforçou o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

“Com a ampliação dos serviços vamos melhorar a qualidade do atendimento do serviço público a nossa população”, destacou o prefeito de Matupá, Bruno Mena.

Também esteve presente na assinatura do termo de cooperação, na sede do Detran-MT, em Cuiabá, o deputado estadual Dilmar Dal Bosco.

“Parabenizo o Governo do Estado e o Detran na celebração desse termo com a prefeitura de Matupá que vai ampliar o serviço público a nossa sociedade através do posto de atendimento municipal”, falou Dal Bosco.