Serviços do Detran-MT tem mais de 1 milhão de acessos em aplicativo

Como forma de facilitar a vida dos usuários, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT) disponibiliza diversos serviços por meio do aplicativo MT Cidadão. Somente este ano, foram mais de 1 milhão de acessos aos serviços de consultas, solicitação de emissões de documentos e agendamentos realizados através do aplicativo.

A consulta de informações de veículo é o serviço com maior número de acessos, com mais de 300 mil registros; seguido da consulta do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) para entrega domiciliar, com mais de 250 mil acessos. A consulta das turmas disponíveis para agendamento de prova teórica para habilitação também é um serviço bastante acessado, com mais de 180 mil registros.

A disponibilização dos principais serviços do Detran-MT através do aplicativo MT Cidadão é uma das formas de desburocratizar os serviços da autarquia no Estado.

“Hoje o condutor precisa ir a alguma unidade do Detran somente em situações específicas. Até para obter o documento de licenciamento do veículo o usuário tem a opção de receber em casa, solicitando via aplicativo”, disse o presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

Entre os serviços do Detran ofertados pelo MT Cidadão estão: solicitação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva e também a segunda via, licenciamento anual, consulta de informações de veículos, extrato de multas de veículos, consulta de valores e taxas de serviços, solicitação de Permissão Internacional para Dirigir (PID), solicitação de segunda via do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), entre outros.

O aplicativo “MT Cidadão” pode ser baixado gratuitamente pelo App Store e Google Play em dispositivos Android e iOS. Além do Detran-MT, o cidadão tem acesso a outros serviços do Governo do Estado, notícias, informações e comunicados do Governo.