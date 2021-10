Serviços do Mutirão da Limpeza atende por completo a demanda do setor V do bairro CPA III

A coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – UPA Norte, localizada no bairro Morada do Ouro, juntamente com o núcleo de segurança do paciente, realizou um café-da-manhã especial para as servidoras, na última sexta-feira (8), com o intuito de abordar o Outubro Rosa, que visa a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Na oportunidade, o médico Mykhael Hanna Mady explanou sobre o surgimento da campanha Outubro Rosa, como fazer o autoexame de toque de mama e também das profissionais da saúde serem multiplicadoras dessas informações.

“A gente está combatendo o câncer de mama, afinal, as mulheres são a parte mais importante das nossas e temos que dar valor. Diagnosticava-se já em mulheres em estágio avançado e, com a prevenção, a gente pôde evitar que chegasse nesse estágio avançado. Por isso é tão importante a campanha Outubro Rosa. Quando é indicado fazer ultrassom, e mamografia? Para mulheres acima de 40 anos. Caso não tenha nenhuma suspeita ou algum nódulo, a mulher de 50 a 69 anos pode fazer a cada 2 anos. Além desse exame, também é importante vocês mulheres se tocarem na mama para poder identificar qualquer sinal sugestivo de um nódulo benigno ou de características que podem levar a uma suspeita do próprio câncer. Qualquer sinal sugestivo de um nódulo novo ou aumento de um nódulo antigo, é necessário procurar um médico para dar continuidade no rastreio. É importante também notar a textura da pele, se está saindo algum líquido”, explicou, enquanto fazia a demonstração do autoexame.

A coordenadora da UPA Norte, Juselly Lima, agradeceu aos médicos da unidade, que se disponibilizaram em fazer a orientação às colegas de trabalho. “Nossa intenção é abordar vocês mulheres, nossas colegas da unidade, com a intenção de prevenção e orientação, com um café da manhã acolhedor porque este mês é voltado para a mulher e temos que despertar a consciência e esse sentimento para se cuidar, ter o amor próprio, dedicação por nós mesmas. E às vezes vocês não estão passando pelo problema, mas podem ajudar uma colega”, disse.

A enfermeira Glaucia de Figueiredo, do núcleo de segurança do paciente da UPA Norte, explicou que haverá outras atividades ao longo do mês na unidade, como parcerias com ginecologistas, que estarão fazendo consultas e palestras às usuárias e também um dia da beleza, com serviços de estética às acompanhantes dos pacientes. “A gente vai estar até o final do mês com algumas atividades pontuais e peço que vocês estejam participando com a gente nessa orientação e mobilização porque a gente sabe que o câncer de mama e o câncer de colo do útero são os que mais acometem as mulheres no mundo, então é muito importante essa mobilização em prol da prevenção”, destacou.