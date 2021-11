Serviços e capacitações oferecidos pela AMM facilitam a administração pública

Crédito: Asssessoria IBGE

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) vai visitar, desta quinta-feira (4-11) até o final do mês de novembro, cerca de 750 domicílios de três setores censitários -unidade territorial estabelecida para fins de controle cadastral– do Distrito do Sucuri, em Cuiabá, no Teste do Censo, que será realizado nas 27 unidades estaduais, assim como o que ocorreu em setembro na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro.

Serão avaliados os equipamentos e sistemas de coleta, os questionários e a abordagem ao informante nos contextos regionais. Esse grande teste nacional também pretende mobilizar a sociedade para responder ao Censo Demográfico 2022, que visitará os mais de 70 milhões de domicílios brasileiros, em todo o país, a partir de junho do ano que vem.

Os recenseadores vão trabalhar uniformizados, com boné e colete azul com a logomarca do IBGE. No colete, há também o crachá de identificação, contendo a foto e os números de matrícula e identidade do entrevistador. Eles vão utilizar um DMC de cor azul, semelhante a um smartphone, para a coleta das informações.

Os testes utilizarão o novo modelo misto de coleta em que, além da entrevista presencial, os moradores poderão optar pelo preenchimento do questionário pela internet ou responder por telefone. A Central de Apoio à Coleta dará suporte aos informantes que optarem pelo preenchimento dos questionários pela internet nos casos de dúvidas ou alguma dificuldade de acesso ao questionário.

Em todas as localidades dos testes para o Censo serão aplicados o questionário básico (26 perguntas) e o da amostra (77 perguntas) para verificação das perguntas, entre elas, a que trata da presença de pessoas com autismo no domicílio, tema incluído no questionário do Censo, conforme a Lei 13.861/2019.

Para garantir a segurança dos recenseadores e dos moradores durante os testes, as equipes do IBGE vão trabalhar seguindo todos os protocolos sanitários de segurança contra a Covid-19, como o uso de máscara e higienização das mãos e equipamentos com álcool em gel e distanciamento social.

Como ocorre em todas as pesquisas do IBGE, as informações prestadas pelos moradores são confidenciais e o sigilo é garantido. Os moradores podem verificar a identidade de todos os entrevistadores do IBGE através do site respondendo.ibge.gov.br, do telefone 0800 721 8181 ou por meio do telefone 190, do CIOSP-MT (Centro Integrado de Operação da Segurança Pública em Mato Grosso).

Testes do Censo ocorrem nas 27 unidades estaduais

Em todo o Brasil, a coleta será feita por cerca de 250 recenseadores tanto em bairros e distritos de capitais –como em Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG) e Rio Branco (AC)– quanto em localidades distantes dos grandes centros urbanos –como a comunidade ribeirinha de Novo Remanso, a 200 km de Manaus (AM), ou o município de Tigrinhos, a nove horas de carro de Florianópolis (SC). O destino turístico de Amaralina, em Salvador (BA), também está na lista.

Os testes incluem todas as etapas do Censo, desde o treinamento dos recenseadores, montagem do posto de coleta, pesquisa do entorno, modelo misto de coleta, mobilização dos moradores e comunicação com a mídia.

O recenseamento de casa em casa na maioria das localidades vai até o final de novembro. Também será feita a Pesquisa Urbanística do Entorno, que antecede ao Censo propriamente dito e coleta informações sobre a infraestrutura urbana, como iluminação pública, identificação de logradouro, pavimentação das vias, existência de calçadas, pontos de ônibus, ciclovias, pontos de ônibus, acessibilidade urbana e arborização.

Após o recenseamento, vem a fase de supervisão e, depois, a Pesquisa de Pós-Enumeração, que avalia a cobertura e a qualidade da coleta de dados do estudo censitário. O presidente do IBGE, Eduardo Rio Neto, vai participar do início dos testes no município de Jardim Olinda (PR) e nos bairros Minas Brasil, em Belo Horizonte (MG), e Amaralina, em Salvador (BA).

“Depois do sucesso do teste em Paquetá, que só foi possível ser realizado graças ao avanço da vacinação, agora iniciamos outra etapa do Censo com testes em 27 localidades, uma em cada estado do país. Essas localidades foram estrategicamente selecionadas visando aperfeiçoar os processos de coleta, levando em conta as diferentes características regionais que são uma marca do nosso país”, disse Rios Neto.

Em São Paulo, o teste será feito no bairro Prosperidade, em São Caetano do Sul e haverá a presença do diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

“Além de testar, nosso grande objetivo é mostrar à população os benefícios da realização do Censo. E ainda gerar mobilização e dar visibilidade a toda à operação. A ideia é que o dia 4 de novembro seja uma espécie de ‘Dia Nacional do Censo’. Será nossa primeira incursão pelo território nacional com uma operação censitária desde o início da pandemia. Precisamos trabalhar juntos e coordenados, o IBGE, seus servidores, o país e os brasileiros”, afirmou Cimar Azeredo.

Moderna infraestrutura tecnológica para coleta dos dados

Além dos questionários e da abordagem ao informante, os testes vão avaliar, em campo, toda a infraestrutura tecnológica preparada para a operação, como os Dispositivos Móveis de Coleta (DMC), semelhantes a um smartphone, e os sistemas de captação, transmissão e acompanhamento das informações coletadas.

Diferente do Censo 2010, os DMCs atuais têm chips com acesso à internet que permitem a transmissão das informações para o banco de dados do IBGE ao fim da coleta. Podem também fazer e receber chamadas dos moradores para realização das entrevistas. Os recenseadores podem ainda utilizar o equipamento para se comunicar com seus supervisores por aplicativos de mensagens, o que agiliza o esclarecimento de dúvidas. O próximo Censo fará uso da tecnologia de armazenamento na nuvem para carregamento rápido de insumos, como mapas e coordenadas, nos DMCs.

Os data centers do Instituto têm uma estrutura muito mais moderna e robusta para o recebimento de grandes quantidades de informações, com performance de alto desempenho, capaz de processar dados com maior velocidade, agilizando o manuseio das informações e a divulgação para a sociedade.

“Mais de 200 mil pessoas estarão envolvidas na coleta dos dados em todos os cantos do país, enviando uma grande quantidade de informações para o IBGE. Com essas tecnologias, vamos fazer o acompanhamento e controle da coleta nos setores censitários de forma online e em tempo real. Para isso, todos esses equipamentos, sistemas de coleta, de gestão de pessoal e de acompanhamento gerencial, e os questionários precisam ser testados em campo”, acrescenta o coordenador dos Serviços de Informática do IBGE, José Luiz Thomaselli Nogueira

Novo processo seletivo para o Censo

O IBGE também iniciou os trâmites para contratação de uma nova empresa que realizará o processo seletivo para o Censo em 2022. No último dia 18 de outubro, a seleção para recenseadores e agentes censitários, que estava suspensa desde abril, foi cancelada pelo Instituto. O contrato com o Cebraspe, que realizaria a seleção, não foi renovado e a taxa de inscrição será devolvida aos inscritos. Em breve, novas informações serão divulgadas sobre a devolução da taxa e o início das inscrições do novo processo seletivo.

