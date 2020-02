Serviços Públicos adota operação especial de limpeza urbana neste período de chuvas

11/02/2020 24

As chuvas frequentes do verão têm acelerado o crescimento de grama nos canteiros centrais, praças, escolas e outros logradouros públicos de Várzea Grande. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana desencadeou uma ação emergencial desde o início do ano, de limpeza desses locais, já prevendo as ocorrências desta estação.

“Nesta época a grama cresce muito rápido e por mais que agilizemos a poda, ela volta a crescer em poucos dias e é necessário repetir o serviço”, disse o secretário de Serviços Públicos, Breno Gomes. “É necessário um pouco de compreensão da população neste momento, mas aos poucos vamos avançando com a limpeza em todas as regiões da cidade”, acrescentou, lembrando o secretário que a responsabilidade da prefeitura se refere aos terrenos pertencentes a municipalidade, já os terrenos vazios, são da responsabilidade dos proprietários em mantê-los limpos. A medida visa também combater possíveis focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti e de incidência de animais peçonhentos.

O titular da pasta, Breno Gomes, lembra ainda que a limpeza dos bairros já foi realizada em diversas regiões e de forma programada, isso para não comprometer as ações realizadas de forma emergencial e afetar a rotina das ações e serviços da secretaria. Os bairros Nova Várzea Grande, Imperador, Ipase, Planalto Ipiranga, Parque das Américas foram contemplados com a ação no mês de janeiro, onde as equipes da Prefeitura Municipal reforçaram o trabalho de varrição, poda de árvore, pintura de meio fio e coleta de entulho.

Vários bairros da região do grande Cristo Rei, a exemplo do Jardim Maringá e Parque do Lago também receberam manutenção, lembrando que nesta região a secretaria de Serviço Público e Mobilidade Urbana mantêm uma equipe específica que opera diariamente no local.

As Avenidas da Feb, Júlio Campos, 31 de Março, Mário Andreazza, Filinto Muller, Castelo Branco, Ary Leite de Campos, João Ponce de Arruda e Avenida da Estrada da Guarita também foram contempladas com os serviços durante o mês de janeiro, com sequência neste mês de fevereiro.

Já no bairro Cidade de Deus, além da operação de limpeza foi necessária a coleta de 400 toneladas de entulhos de uma formação de lixão na Rua Projetada, comprometendo o acesso a outras vias do local.

“O depósito de lixo e entulhos diversos em canteiros, calçadas, terrenos vazios é proibido por Lei, porém ocorre com frequência, especialmente nos bairros mais afastados do centro, com a formação de bolsões de lixo, com todo tipo de resíduos, como móveis velhos, eletrodomésticos, velharias, restos de limpeza de quintal, galhos e folhas. A população tem o hábito de descartar de forma irregular – pois o destino correto é o aterro sanitário municipal –. Os moradores são responsáveis pelos resíduos que produzem em suas residências devem dar a destinação correta. Ao município cabe coletar apenas o lixo doméstico e o reciclável, mas infelizmente não é isto que está acontecendo”, alertou Breno Gomes.

Outra questão que implica em ação mais enérgica, como explica o secretário, é com relação à existência de inúmeros lotes com a presença de mato alto, que resulta na ação dos fiscais de postura do município em notificar proprietários e locatários de terrenos para que façam a limpeza do local uma vez que esse é dever que cabe a eles. “Não é obrigação da Prefeitura limpar lotes particulares por isso estamos informando que o município está tomando medidas, e uma delas é a notificação dos proprietários”, alertou.

Vale lembrar que os fiscais de postura já estão fazendo o monitoramento de terrenos em estado de abandono, fazendo a notificação dos proprietários para que façam a limpeza dos referidos lotes. “Uma das grandes questões que envolvem o setor é justamente à localização dos proprietários, sendo que muitos deles não residem mais na cidade e por isso o trabalho muitas vezes se torna difícil, mas ainda assim os fiscais têm conseguido lavrar os autos de infração”, comentou o secretário.

Breno Gomes disse que o ano de 2019 foi um ano bastante intenso e que 2020 não será diferente. “A nossa meta neste ano é melhorar ainda mais o atendimento a população local e para isso estaremos investindo em todos os setores que compreende a pasta, na melhoria dos serviços públicos”.

Servidores da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana estarão atuando durante todo este mês de fevereiro, com o serviço de limpeza, em rotatórias e em toda a extensão da Avenida 31 de Março, no bairro Tarumã, Asa Bela, e os bairros que compreende a Região do Centro Sul, além do reforço da equipe instalada no Grande Cristo Rei.

Por: Kátia Passos – Secom/VG