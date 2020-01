Serviços Públicos já inicia revitalização de praças e implanta mais espaços fitness 

03/01/2020 37

A Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana vai investir, neste ano, cerca de R$ 2 milhões na recuperação de mais espaços públicos da cidade. A ação vai recuperar mais 12 Praças com obras de reestruturação, ampliação e revitalização. Neste primeiro semestre as praças dos bairros Jardim de Estados, Costa Verde, Cohab Cristo Rei, Áurea Braz (Cristo Rei), Dom Orlando Chaves, Parque do Lago, Aquidaban serão as primeiras a serem entregues e com obras já planejadas e outras em andamento.

“O planejamento atinge também os bairros Asa bela, Asa Bela espaço da feira, Água Limpa e a Praça da Rotatória, Jardim Glória e Centro – Todimo. A Nossa intenção é revitalizar o máximo de Praças da cidade. Elas também estão sendo transformadas em espaços fitness, para prática de exercícios físicos. O objetivo é ofertar mais lazer, além de promover a mobilidade urbana”, disse o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade urbana, Breno Gomes.

“Queremos humanizar ainda mais Várzea Grande e despertar na população a importância de locais de lazer, interação social e de boa convivência entre toda a população de nosso município, além de chamar a responsabilidade de cada cidadão em preservar os bens públicos que atendem a toda população”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos em visita hoje pela manhã, (3 de janeiro) nas obras de revitalização da rotatória do Várzea Grande Shopping e visita técnica aos Espaço ‘ Via 31 Esportiva’, acompanhada dos secretários municipais, Breno Gomes (Serviços Públicos ) e Silvio Fidelis (Educação, Cultura, Esporte e Lazer), além de equipe técnica.

Ainda como destacou a prefeita à equipe, visitar obras é uma rotina da sua gestão e uma maneira de interagir com a população. “Essas visitas proporcionam o melhor acompanhamento dos serviços e nos coloca junto aos moradores. No meu entender o gestor público tem de acompanhar os serviços, ouvir a população, andar pela cidade. Não se administra uma cidade como Várzea Grande, em gabinete. Inauguramos a Via 31 com espaço Fit, e hoje estou aqui para verificar mais melhorias, tanto na manutenção do espaço como pedir aos moradores usuários do local que ajudem a cuidar desse bem público. Foram colocados equipamentos para a academia ao ar livre e muitos já depredados. O que não pode ocorrer, é um bem de todos”, alertou a prefeita.

Como explicou o secretário Breno Gomes nos espaços públicos serão instalados os ‘Espaços FIT VG’ que recebem tratamento paisagístico e melhorias como revitalização de calçadas, iluminação e acessibilidade para portadores de deficiências ou mobilidade reduzida. “Por exemplo, a Praça Aquidaban está sendo 100% revitalizada e reformada. Vai receber um novo posto da Guarda Municipal, reurbanização do calçamento, nova iluminação, paisagismo, terá espaço para eventos, estacionamento, estação de ginástica e playground. Já a Praça do Jardim dos Estados a reurbanização inclui, estação de ginástica, reforma do quiosque, pista de caminhada, paisagismo, revitalização do campo de futebol com colocação de arquibancada, iluminação nova, revitalização do calçamento o que corresponde reforma geral dos espaços existentes. A administração municipal vem investindo também na revitalização de outras áreas de lazer já existentes como praças e parques da cidade, bem como na construção de novos. As áreas que abrigam as academias ao ar livre, já somam cinco no total, a intenção é ampliar”.

A prefeita também lembrou com muito otimismo, as obras deste ano do Parque Berneck e da Orla da Alameda Júlio Muller que são projetos com propostas ambientais que preservam não somente o meio ambiente, mas também oferecem mais lazer e mais qualidade de vida à população. “Será muito gratificante poder atender aos anseios da população que deseja áreas de lazer. Esta ação administrativa, de recuperar espaços públicos, vai beneficiar as comunidades com áreas apropriadas tanto para prática esportiva, quanto para o lazer com segurança na própria cidade”, afiançou a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Por: Da Redação – Secom/VG