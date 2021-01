Servidor da Câmara tem desconto em matrícula no Sesi Escola

A secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado abriu nesta segunda-feira (25) a Semana Pedagógica da Escola Cuiabana. O evento, que este ano está sendo realizado totalmente online, marca o início do ano letivo 2021 na rede pública municipal de Educação. Com 5.204 inscrições a Semana Pedagógica tem como tema este ano a nova Política Educacional da rede pública municipal de educação “Escola Cuiabana Cultura, Tempos de Vida, Direitos de Aprendizagem e Inclusão”, e o papel da escola nesse novo contexto.

Na abertura do evento, a secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado destacou o protagonismo da Educação cuiabana e lembrou que a Semana Pedagógica é um momento de reflexão, de estudos e de planejamento, e que um dos desafios de 2021, para os profissionais da Educação, será a implementação da Escola Cuiabana.

“A educação cuiabana faz a diferença em nível estadual e também no Brasil. Conseguimos realizar muitos feitos e o maior deles é o legado que o prefeito Emanuel Pinheiro vai deixar para todos nós, a Escola Cuiabana. Nesses quatro anos alcançamos todas as nossas metas e avançamos muito na melhoria da Educação graças a equipe de profissionais. Este é o momento para refletirmos sobre a nossa prática pedagógica em 2020 e sobre o que precisamos e podemos avançar em 2021. É fundamental a participação de todos os profissionais da Educação para que juntos consigamos vencer nosso maior desafio, a implementação da política municipal de Educação, a Escola Cuiabana”, disse ela.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar, parabenizou a equipe da Educação e a secretária de Educação, Edilene Machado pela condução dos trabalhos até este momento. “É com muita alegria que faço parte da equipe. Este é um momento democrático e, vamos trabalhar mais ainda para que 2021, que já nos chega como um ano de muitas esperanças, seja também um ano de muito sucesso”, ressaltou a secretária adjunta, Débora Vilar.

A diretora técnica de Educação, Zileide Lucinda dos Santos falou sobre a importância desse momento para a rede, onde a comunidade escolar formada por pais, estudantes e profissionais da Educação, estão envolvidos num único pensamento, como podemos ensinar melhor os nossos estudantes. “Desde setembro, junto com nossa equipe, começamos a desenhar a Semana Pedagógica. Neste contexto, de pandemia, sabemos que os desafios são maiores assim, a Semana Pedagógica foi desenhada, para que possamos com base nos conceitos e eixos da nossa política educacional, avançarmos ainda mais. Este é o início dessa reflexão, que terá continuidade nas unidades educacionais, de acordo com seus projetos político pedagógico, visando melhorarmos cada vez mais a Educação de Cuiabá”, destacou a diretora técnica de Ensino, Zileide Lucinda dos Santos.

Programação

Neste primeiro dia, a Semana Pedagógica da Escola Cuiabana está abordando a política municipal de Educação nas várias modalidades de Ensino.

A diretora de Gestão Educacional da Secretaria Municipal de Educação, Mabel Strobel pela manhã abordou as linhas gerais, concepções e conceitos que embasam a política municipal de Educação – Escola Cuiabana -, como direito e inclusão. E a Profª Esp. Psicopedagoga Andreia Negrisoli falou sobre e Educação Especial na Escola Cuiabana.

No período da tarde, os paineis irão tratar da Educação Infantil, no Ensino Fundamental, e as escolas do campo.

A partir das 18 horas será a vez da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Cuiabana.

Na programação da terça-feira (26), no período da manhã, será apresentado o I Webnário Temático de 2021, com o tema “Reinventando a Prática Pedagógica: O Protagonismo dos Estudantes e Profissionais da Educação em 2020”.

Das 14:30 às 16:40 horas, com intervalo para o almoço, tem início dos Ciclos de Estudos com palestras sobre os resultados da Prova Cuiabá e do Programa de Melhoria da Proficiência (Promp).

Serviço

Semana Pedagógica da Escola Cuiabana

Data: 25/01 a 5/02

Local: transmissão pelo @portaldaescolacuiabana, no YouTube