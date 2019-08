Servidor grevista deve voltar ao trabalho sob pena de demissão, orienta PGE

O primeiro sorteio mensal da Nota MT vai contar com a participação de 45.700 cidadãos mato-grossenses. Eles vão concorrer a mil prêmios de R$ 500 e cinco de R$ 10 mil, que serão sorteados nesta quinta-feira (08.08). Os valores serão pagos em dinheiro, a serem depositados na conta bancária do ganhador.

De acordo com a Secretaria de Fazenda (Sefaz), desde o dia 17 junho – data do lançamento do Programa Nota MT – até o dia 31 de julho foram gerados 424.675 bilhetes eletrônicos, válidos para o primeiro sorteio mensal. Para conferir os bilhetes, os participantes devem acessar o site ou aplicativo da Nota MT.

Os bilhetes correspondem às compras realizadas, no período de 17 de junho a 31 de julho, em que o CPF do consumidor foi inserido na nota fiscal. Cada nota fiscal gera dois bilhetes, um para o sorteio mensal e outro para o sorteio especial, independente do valor da compra. Essa metodologia aumenta a chances dos participantes, que podem ganhar em um mesmo sorteio mais de um prêmio. O primeiro sorteio especial será realizado no dia 19 de setembro e vai distribuir cinco prêmios de R$ 50 mil.

Para concorrer aos prêmios, além de pedir o CPF na nota fiscal é preciso fazer o cadastro no Programa Nota MT. O cadastramento é fundamental para garantir a participação do consumidor em todos os sorteios e receber a premiação.

Quem não se cadastrou a tempo, ainda pode fazer o cadastro, pelo site ou aplicativo, e ter a oportunidade de participar dos outros sorteios mensais e, também, dos especiais. Os sorteios serão realizados com base na extração da Loteria Federal. Confira aqui as datas dos próximos sorteios da Nota MT.

Nota MT

O Programa Nota MT visa estimular os consumidores de Mato Grosso a solicitarem o CPF na nota fiscal no momento da compra. É uma ação que estimula o exercício da cidadania fiscal, incentiva a emissão de documentos fiscais e combate à sonegação.

A Nota MT tem, ainda, um viés social. Ao se cadastrar, o consumidor escolhe uma entidade filantrópica para ajudar financeiramente. Caso ele seja contemplado em um dos sorteios, 20% do valor do prêmio será destinado a entidade indicada. Até o dia 31 de julho haviam 85 entidades cadastradas, da capital e do interior.

Semelhante aos programas existentes em vários Estados, a Nota MT permite que o cidadão acumule bilhetes para participar de sorteios, com prêmios de até R$ 50 mil. Realizados de forma eletrônica, com base na extração da Loteria Federal, os sorteios possuem duas categorias: mensais e especiais.