Servidoras da Penitenciária e Socioeducativo de Rondonópolis são homenageadas

Servidoras do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) e da Penitenciária da Mata Grande, ambas unidades em Rondonópolis, foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher na manhã desta segunda-feira (08.03).

O diretor da Mata Grande, Ailton Ferreira, entregou presente para todas as servidoras da unidade e destacou que a data celebra as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos.

“A direção vem aqui para homenagear as mulheres da nossa Unidade por serem tão competentes e comprometidas no trabalho, aguerridas e destemidas na sua missão, fortes e valentes diante aos desafios, ternas e amáveis com sua equipe de trabalho. Que todas as mulheres sejam lembradas e reverenciadas neste dia, e, pensando em vocês a direção está presenteando cada servidora com uma singela lembrança, mas que traz no seu bojo todo o nosso respeito e consideração por cada mulher da unidade prisional”.

No Centro Socioeducativo, a direção e os adolescentes que cumprem medida socioeducativa prestaram agradecimentos a essas profissionais. “Nesta data tão importante, a unidade socioeducativa, embora atenda adolescentes do sexo masculino, entende a importância de trazer este assunto e prestar a homenagem a essas servidoras que contribuem diariamente dedicando seu tempo, auxiliando e acreditando na mudança desses jovens”, comentou o gerente do Case, Cássio Luca da Cruz.

Durante a celebração, a direção da unidade lembrou o trabalho exercido com extrema competência feito por essas servidoras. “ São mulheres comprometidas no trabalho, guerreiras e destemidas na sua missão, são fortes e valentes diante aos desafios”.

Na ocasião, foi servido um café da manhã especial e entregue lembranças personalizadas a todas as mulheres servidoras da unidade.

Novo projeto

Neste Dia Internacional da Mulher, o Case de Rondonópolis, incluiu na unidade um novo projeto, intitulado “#juntassomos+fortes” criada pelas psicólogas Glasiely e Maira Fabiana que trabalham no Case.

O projeto tem como objetivo principal, transmitir a ideia de empatia entorno do ambiente de trabalho, proporcionando vivências que vão desenvolver e estimular a solidariedade entre as colegas da unidade

Além disso, buscar proporcionar uma reflexão aos agentes e adolescentes que se encontram na unidade.

