Servidores com conta no Banco do Brasil receberão salário neste sábado (08.02)

Os salários dos servidores públicos estaduais ativos, inativos e pensionistas, relativos ao mês de janeiro, estarão disponíveis neste sábado (08.02), para quem tem contas no Banco do Brasil. Os servidores que fizeram portabilidade para outros bancos recebem na segunda-feira (10).

Este é o primeiro pagamento feito dentro do calendário anunciado para este ano pelo governador Mauro Mendes no dia 30 de janeiro. Este será o terceiro mês consecutivo em que o salário dos servidores é pago em uma só parcela, fato que vai se repetir ao longo deste ano.

Segundo a Secretaria Adjunta do Tesouro Estadual, da Secretaria de Fazenda, a folha liquida de janeiro soma o valor de R$ 470.049.947,00 para um total de 91.783 servidores. A folha de janeiro está menor, comparada à do mês de dezembro, devido a redução do número de contratos temporários, em especial, os da Seduc, cuja vigência foi encerrada em dezembro de 2019.

As ordens de pagamento estão sendo encaminhadas ao Banco do Brasil nesta sexta-feira (07). “Acreditamos que até o meio dia deste sábado, todos os depósitos já terão sido processados pelo Banco do Brasil”, informou a secretária adjunta do Tesouro Estadual, Luciana Rosa.