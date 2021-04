Servidores da Assistência Social realizam o cadastramento dos idosos que não tem acesso à internet

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência disponibilizou 30 servidores que foram capacitados para dar o suporte necessário para auxiliar o cadastramento para a campanha ‘Vacina Cuiabá – Sua vida em primeiro lugar’. Cuiabá ainda está vacinando o público de 65 a 69 anos com primeira dose e idosos a partir de 70 anos que ainda não se vacinaram. Também está em andamento a vacinação de segunda dose para pessoas que já passaram da data correta, ne a partir de terça-feira (20) começa a segunda dose do público de 70 a 74 anos.

“Trabalhamos dia e noite para garantir a imunização da população. Mantemos quatro polos de vacinação e trabalhamos para ampliar esse quantitativo, a medida que recebermos mais vacinas”, explica o prefeito Emanuel Pinheiro.

Os atendimentos estão sendo executados nos quatro Centros de Convivência para Idosos – CCI’s e em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social- Cras no bairro Novo Colorado.

“Os servidores já estão alinhados e algumas demandas já estão sendo recebidas. Estamos à disposição para contribuir com mais essa importante causa. Com a união de esforços vamos conseguir combater esse inimigo invisível”, informou a gerente do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -SCFV Cristiane Delmondes.

Os canais disponíveis para agendamentos são: CCI João Guerreiro- (65) 99225-5074; CCI Maria Ignês- (65) 3646-002 ou 99340-5783; CCI Padre Firmo- (65) 3616-6737 ou 99284-3457; CCI Aidee Pereira- (65) 3646-9299 ou 99340-2135 e na unidade do Cras Novo Colorado- (65) 3313-3281 ou 99316-5838.

“Oportuno informar que prioritariamente, os atendimentos serão feitos de forma remota a fim de manter o distanciamento social. Só em casos de extrema necessidade é que serão realizados os atendimentos presenciais”, esclareceu Cristiane.

As informações necessárias para o agendamento são: Nome Completo, número do Cartão do SUS, CPF, endereço, telefone para contato, e-mail e o nome da mãe.

“Para aquelas pessoas que conhecem algum idoso nessa faixa etária e que ainda não foi vacinado contribua com esse ato de amor e solidariedade. Com isso iremos completar esses grupos e expandir para outros, de acordo com o calendário nacional de vacinação”, disse a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.