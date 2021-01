Servidores da Câmara de Cuiabá participam de treinamento

Câmara Municipal de Cuiabá

Sob orientação do presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Juca do Guaraná Filho (MDB), os novos chefes de gabinetes e os assessores parlamentares participaram na manhã desta quarta-feira (27) de um treinamento oferecido pelas Secretarias de Apoio Legislativo e Patrimônio e Manutenção da Casa de Leis.

Segundo o secretário de Apoio Legislativo, Eronides da Luz, o Nona, o objetivo do encontro é capacitar servidores para melhorar os serviços prestados à população.

“A proposta é treinar o pessoal desde o início, para que eles possam fazer os projetos de leis, as indicações, os requerimentos, certinhos. Então foi uma reunião muito boa, muito participativa, estavam todos interessados. Tivemos a oportunidade de tirar as dúvidas, esclarecer muitas coisas e dar muitas dicas importantes. Fiquei muito otimista, porque nós precisamos em cada legislatura melhorar as prestações de serviço”, afirmou Eronides.

O secretário de Patrimônio e Manutenção, Edson Leite, ressaltou que além desta, serão realizadas outros treinamentos. Segundo o gestor, as duas turmas serão treinadas e orientadas sobre o uso correto dos bens públicos.

A reunião foi avaliada pelo chefe de gabinete do vereador, Eduardo Magalhães (Republicanos), Arthur Da Mata como esclarecedora. Para ele, as orientações resultarão em melhoria no atendimento ao público.

“É muito importante porque nós que estamos chegando à Câmara agora, uma equipe totalmente nova. Essa interação, essa abertura do Apoio Legislativo e do Patrimônio, por meio deste treinamento nos direciona para dar um segmento ao trabalho legislativo e, obviamente, à população”, encerrou.