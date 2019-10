Servidores de Rondonópolis e região elogiam palestras e formato do Gestão Eficaz

Fotos: Rivian Dias | Câmara de Rondonópolis

Lvar conhecimento sobre administração pública às diversas regiões do Estado. Este é o princípio do Gestão Eficaz, programa do Tribunal de Contas de Mato Grosso que encerrou as atividades do ano, após sete edições, em Rondonópolis, com a participação de 150 servidores. O evento reuniu representantes de 24 municípios ao longo dos dias 26 e 27 de setembro, no plenário da Câmara Municipal.

Controladora interna de Alto Taquari,

Jéssica Pereira Cardoso.

Descentralizar o conhecimento é um dos principais pontos positivos do Gestão Eficaz, segundo a controladora interna de Alto Taquari, Jéssica Pereira Cardoso. São, aproximadamente, 500km de seu município até a capital. Rondonópolis foi escolhido por sua localização estratégica. “Em Rondonópolis ficou melhor pra gente vir, porque chegamos menos cansados e aproveitamos ainda mais as informações. O evento é de grande valia, viemos com uma equipe para aprender e a contribuição foi grandiosa, palestrantes bons, tiraram muitas dúvidas. Queremos levar para o município a mudança, fazer a coisa correta”, afirmou a controladora.

A edição de 2019 foi a primeira participação do procurador jurídico da Câmara de Jaciara, Michel Kappes. Gastos com pessoal, além de estratégias para incremento na arrecadação de impostos, foram temas que interessaram ao servidor. “É sempre bom saber como incrementaríamos a vinculação de receita no município. Em Jaciara, a arrecadação com IPTU é baixa. Se não aumenta a receita a atividade do município fica limitada. E queremos aprimorar, estamos fazendo nosso melhor”, pontuou. Segundo ele, quanto mais se tem cuidado com as contas públicas, melhor aproveitamento da população em geral. “Isso tudo se converte em benefícios da sociedade. E eu me incluo nela”, completou.

Realizado pelo TCE-MT, por meio da Consultoria Técnica, o Gestão Eficaz ganhou em 2019 uma nova roupagem, com temas relevantes e polêmicos da Administração Pública, proporcionando aos participantes conhecimento mais específico. O novo formato foi um dos pontos de melhoria, segundo o secretário-chefe da Consultoria Técnica, Gabriel Liberato Lopes. “Passamos por sete polos, tivemos palestras de abertura e fizemos oficinas direcionadas aos públicos específicos. Nós falamos sobre estratégias de incremento de receita, tema importante para estado e municípios, direcionamos o curso para gestores, para secretários de finança, de planejamento, fiscais, controladores internos, procuradores, enfim, esse novo formato permitiu um ganho de qualidade nas informações”, defendeu.

Edições de 2019

O primeiro Gestão Eficaz de 2019 aconteceu em março, em Cuiabá, com a participação de mais de 300 pessoas, entre servidores municipais e estaduais e gestores dos Poderes Executivo e Legislativo de 27 municípios. Na sequência, o evento foi realizado em Pontes e Lacerda (abril), Sinop (maio), Água Boa (junho), Juína e Alta Floresta (agosto).

As palestras ocorrem na manhã de quinta-feira. À tarde, são realizadas duas oficinas, simultaneamente: “Estratégias para o incremento de arrecadação de receitas próprias” e “Prestação de contas via sistema Aplic”.

Na manhã de sexta-feira, acontecem mais duas oficinas simultâneas, uma sobre o Programa Radar e Contratações Públicas; e outra sobre Gestão e Controle de RPPS. O evento é encerrado ao meio-dia.

Para a última edição do ano, além de Rondonópolis, foram convidados a participar da capacitação os gestores e servidores dos municípios de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguaiana, Araguainha, Barra do Garças, Gaúcha do Norte, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Novo São Joaquim, Paranatinga, Pedra Preta, Ponte branca, Poxoréu, Primavera do Leste, Ribeirãozinho, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa, Tesouro e Torixoréu.