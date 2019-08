Servidores do Estado recebem homenagem para o Dia dos Pais

Em comemoração ao Dia dos Pais, os servidores do Estado receberam uma homenagem especial preparada pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, e pelo governador Mauro Mendes. A tarde descontraída, realizada nesta quinta-feira (08.08), no auditório Cloves Vettorato, na sede do Governo, contou com uma apresentação especial do humorista André D´Lucca, com a sua famosa personagem Almerinda, com o show dos músicos Viviane Cantarella e Rafael Rosa, além de serviço de barbearia e sorteio de brindes, doados por parceiros.

O governador ressaltou a iniciativa da primeira-dama em oferecer um momento de diversão para os pais. “É um dia de festa para lembrar a importância daqueles que se dedicam na criação dos filhos”, ressaltou, acrescentando que a festa só foi possível com a ajuda de parceiros.

Para a primeira-dama Virginia Mendes, a ideia era promover a valorização do profissional que é pai, assim como foi feito no Dia das Mães. “A comemoração foi para todos os pais, independente de cargo que exercem. No dia a dia quase nunca conseguimos externar e agradecer a importância que todos têm, cada um dentro da sua missão, à frente do Governo, e a ideia destes momentos de lazer e descontração é também para nos mantermos próximos e valorizar os servidores”, destacou a primeira-dama.

O garçom Leandro Francisco de Moura se mostrou satisfeito com a homenagem, principalmente com o serviço de barbearia oferecido durante o evento. “Para quem é garçom, é importante manter boa aparência”, disse. O servidor Marcelo Henrique Marques ficou muito feliz com os presentes, mas principalmente pela lembrança da data. “Esse é o meu primeiro Dia dos Pais. A lembrança da data é uma bela homenagem”.

Para o ator André D´Lucca foi uma honra poder apresentar o show da Almerinda no Palácio Paiaguás. Ele elogiou a iniciativa da primeira-dama de conduzir a homenagem. “Eu acompanho o trabalho da Virginia desde a época em que ela foi primeira-dama de Cuiabá e desde então minha admiração, carinho e respeito por ela só tem crescido. Nunca havia sido convidado para fazer um show no Palácio do Governo e estou muito honrado com esta oportunidade”, disse D´Lucca.

Os prêmios sorteados durante o evento foram doados pelos parceiros: Louvada, Farmácia Criativa, Supermercado Curió, Droga Minas, Casa de carnes Martins, New Old, Distribuidora Minas, Santa Oliva, Studio Leblô, Sicredi, Ótica Bamboo, Urus Steak House, Ótica Daniel, Simone Klauk, Lebolô, Gabriel Tomás e Alabastro Cosméticos.