Servidores do Hospital São Benedito realizam apresentação de coral natalino para pacientes e familiares

O constante trabalho de articulação da gestão Emanuel Pinheiro proporcionou a chegada de mais R$ 10 milhões, que serão destinados para medidas de melhorias na saúde pública da Capital. O recurso é fruto de emendas impositivas do deputado federal Emanuel Pinheiro Neto (Emanuelzinho), que devem ser pagas pelo Governo Federal já no primeiro semestre de 2022.

O anúncio dessa nova conquista foi feita nesta sexta-feira (17), durante uma reunião entre chefe do Executivo, o parlamentar federal, e o secretário municipal de Governo, Luis Claudio. Conforme destacado pelo prefeito, a parceria do deputado com o Município tem resultado em inúmeros benefícios para Cuiabá.

“O deputado é filho dessa terra e tem correspondido, ao longo do seu mandato, a brilhante votação que teve na Capital, trazendo inúmeros investimentos para Cuiabá. Em seu primeiro ano em Brasília, destinou R$ 12 milhões para nossa saúde, no segundo R$ 22 milhões. Agora, traz esse verdadeiro presente de natal para a população cuiabana, com esses R$10 milhões para a área da saúde, que é prioridade da nossa gestão”, disse Emanuel.

O gestor da Prefeitura de Cuiabá lembrou ainda que, além de avançar com as ações na saúde, o investimento também ajuda a desafogar a Fonte 100, possibilitando que o Município aplique seus recursos próprios em outras áreas. Emanuel enfatizou ainda que a chegada dos R$ 10 milhões também teve importante participação do vice-prefeito José Roberto Stopa.

“Essa articulação começou no primeiro semestre deste ano, depois nosso vice-prefeito deu a sequência necessária. Hoje, estamos colhendo os furtos desse trabalho e do compromisso do deputado Emanuelzinho com Cuiabá, que também está nos ajudando em outras ações como as obras de construção da trincheira e dos dois viadutos na Avenida Miguel Sutil, previstas para o próximo ano”, completa o prefeito.

O deputado federal Emanuelzinho enfatizou que o recurso é uma conquista fruto da união entre a gestão Emanuel Pinheiro, vereadores da base governamental e bancada federal, demonstra a importância de fortalecer alianças com todos aqueles que buscam melhorias para Cuiabá. Ele enfatizou que esses R$ 10 milhões devem ser destinados especificamente para a saúde e chegam aos cofres do Município até julho de 2022.

“Estamos dando mais uma demonstração nosso compromisso com Cuiabá. Sou o único deputado de Cuiabá na bancada federal e estamos alinhados com todo esse time que está empenhado em garantir investimentos, transformando Cuiabá em uma cidade cada vez mais humanizada”, comentou o parlamentar.

O secretário municipal de Governo, Luis Claudio, também agradeceu o deputado e lembrou toda receptividade do parlamentar sempre que recebeu a equipe da Prefeitura de Cuiabá em Brasília. “Agradecemos todo o empenho do deputado, que nos recebeu muito bem em seu gabinete e nos ajudou nesse esforço para conseguir esse recurso. Emanuelzinho é um deputado que tem compromisso com a Capital e toda Baixada Cuiabana”, finalizou.