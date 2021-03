Servidores municipais recebem salário de março nesta quarta-feira (31)

Conforme anunciado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, na transmissão ao vivo, realizada por meio de suas redes sociais, na tarde desta terça-feira (30), o pagamento da folha salarial dos servidores municipais, referente ao mês de março, será feito nesta quarta (31). “Quem trabalha no serviço público, aqueles que são grandes companheiros da nossa cidade, tem sempre o salário na conta no último dia útil do mês. Por exemplo, amanhã estou pagando o salário de todos os servidores públicos do Município de Cuiabá. Esse é um compromisso assumido da nossa gestão”, ressaltou Emanuel.

O pagamento dos servidores municipais dentro do mês trabalhado é uma medida sempre defendida pelo gestor e que é, rigorosamente, efetuado desde seu primeiro dia à frente da Prefeitura de Cuiabá.

“Quero ressaltar ainda, que durante a nossa gestão, nunca houve atraso no pagamento da folha salarial. Muito pelo contrário, sempre foi no último dia do mês ou, em muitas ocasiões, com antecipação. Mesmo nesse momento difícil de pandemia, graças a Deus nós temos conseguido não fazer com que a nossa economia seja penalizada, agindo com total transparência e honra com nossos compromissos”, destacou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, a Prefeitura de Cuiabá conta com aproximadamente 16 mil servidores ativos e mais 5 mil beneficiários do Cuiabá-Prev, totalizando uma folha de cerca de R$ 66 milhões.

“Tratamos o pagamento da folha com muita prioridade aqui pela Secretaria, tanto no que diz respeito aos servidores do Cuiabá-Prev, que ocorre todo dia 25, e aos da prefeitura, feito no último dia do mês. A gestão Emanuel Pinheiro trabalha nesse intuito de nunca deixar o servidor municipal na mão e demonstra responsabilidade com o dinheiro público”, ressaltou o secretário da Secretaria de Fazenda, Antonio Roberto Possas.